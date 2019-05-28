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Труп с огнестрельным ранением обнаружен в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz
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Как сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области, 28 мая в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области с огнестрельным ранением обнаружен труп 59-летнего жителя поселка.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК (Убийство).
"Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников департамента и отдела полиции Жанааркинского района. Ход расследования находится на контроле руководства полиции и прокуратуры области", – говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.