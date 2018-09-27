Труп в лесопосадках Костанайской области: личность мужчины установлена

Общество
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Фото с открытых источников
Установлена личность мужчины, найденного мертвым в лесопосадках в Костанайской области, сообщает Аlau.kz.

Сотрудниками полиции УВД Костаная с привлечением волонтеров и средств массовой информации установлена личность погибшего. Им оказался житель города Рудного. Тело мужчины опознано родственниками.

Ранее сообщалось, что 21 августа в лесопосадках у села Юбилейное Тарановского района было обнаружено тело неустановленного мужчины без признаков насильственной смерти. При нем была фотография.

По уголовному делу проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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