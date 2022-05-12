Труп женщины обнаружили на ферме в Алматинской области

Ранее судимый убил жену и пытался скрыться в степи в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Полицейские Талгара в отдаленной от населенных пунктов степной зоне задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги.

10 мая к правоохранителям поступила информация об обнаружении на ферме близ села Жалгамыс тела 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следы борьбы в доме указывали на то, что женщина была зверски избита и скончалась от побоев.

Потерпевшая жила в крестьянском хозяйстве и сожительствовала с ранее судимым мужчиной, с которым присматривали за скотом.

Как выяснилось, ее гражданский супруг, обоснованно подозреваемый в причастности к гибели женщины, скрылся с места происшествия.

«Разыскиваемый хорошо ориентировался в степи и знал все тропы, с учетом чего поисковые группы работали в нескольких направлениях. В итоге, подозреваемого удалось выследить сотрудникам роты патрульной службы, которые его задержали и доставили в полицию.

В своих показаниях 45-летний мужчина сознался в избиении жены, которую он якобы заподозрил в супружеской измене. Задержанный также пояснил, что в момент совершения преступления находился в алкогольном опьянении», – сообщили в полиции Талгарского района.

Расследование по факту проводится по части 3 уголовной статьи 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемый мужчина помещен под стражу.