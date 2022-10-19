Труп женщины в ковре обнаружили у подъезда дома в Экибастузе

Полицейские Павлодарской области задержали мужчину, совершившего убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«17 октября в 16:44 часов в полицию города Экибастуза поступило сообщение, что «с торца дома 68 по улице М. Жусупа в ковре видны ноги человека».

Прибывшая следственно-оперативная группа у подъезда дома обнаружила труп женщины с признаками насильственной смерти, завернутый в палас и обмотанный проволокой. Полиция установила личность женщины, ею оказалась 38-летняя жительница Экибастуза», – рассказал начальник управления полиции города Каиржан Шакаргалиев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве задержан мужчина 1986 года рождения, житель Экибастуза. Он дал признательные показания. Назначены необходимые экспертизы.

По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.