Трупы мужчины и женщины нашли в доме в Экибастузе

2 человека погибли в городе Экибастузе, предварительно, из-за поражения электричеством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

13 февраля на линию 112 житель Экибастуза сообщил о затоплении из-за повреждения радиаторов отопления жилого помещения по улице Бухар жырау.

«В ходе отработки вызова в жилом частном доме обнаружены трупы мужчины 1959 года рождения и женщины 1965 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

Сотрудники ЧС и коммунальной службы установили, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами.

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Экибастуза.

Экибастузско-Баянаульским межрайонным отделом Института судебных экспертиз по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования трупов выставлен предварительный диагноз «поражение техническим электричеством», – проинформировали в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.