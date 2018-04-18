Трупы животных обнаружили в реке в Кокшетау

Жителей Кокшетау возмутило видео, на котором запечатлены трупы животных, плавающие в реке Кылшакты недалеко от одной из городских школ, передает Inform.kz.
Трупы животных, а также множество различных вещей от куртки до баллонов, плавающих в реке Кылшакты, попали в объектив видеокамеры.
По словам авторов, кадры сняты на мосту возле кокшетауской СШ №8. Горожане недоумевают: "вот что приходится видеть школьникам по дороге в учебное заведение!".
Пользователи Сети говорят в комментариях о давно назревшей необходимости очистки реки Кылшакты и самого озера Копа.
Акимат города Кокшетау также отреагировал на публикацию.
"Прежде, чем чистить озеро, надо по периметру набережной убрать дома-землянки, потому что все продукты жизнедеятельности людей стекают через грунтовые воды в озеро. Чем, собственно, мы и занимаемся. На первом этапе снесут дома до ул. Кенесары, благоустроится набережная. В этом году очистится и углубится русло реки Кылшакты. Идет подбор теxнологии очистки озера", – ответили чиновники населению.
По словам пресс-службы акимата города Кокшетау, полностью очистка русла реки протяженностью 5 км, а также укрепление бетонных плит на берегу будут произведены после паводкового периода и таяния льда.
Между тем, после появления в Сети резонансного видео отделу ЖКХ областного центра уже дано поручение очистить этот участок реки.