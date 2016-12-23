​Труженикам почет

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Инеш БЕРЖАНОВА

Награждение состоялось вчера в рамках Форума передовиков труда с участием председателя партии Али Бектаева. Руководитель НДПП вручил государственные награды – орден «Парасат», медаль «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасы» и медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», отметив выдающийся вклад достойных не только в сельское хозяйство страны, но и в экономику, образование Казахстана.

– Наша партия активно содействует претворению в жизнь экономических и политических реформ, осуществлению рыночных преоб­разований во всех отраслях экономики, повышению материального уровня граждан, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, воспитанию у граждан чувства патриотизма, – отметил в своем выступлении первый заместитель председателя НДПП Толымбек Габдильашимов.

Участники форума согласились с тем, что социальная модернизация страны подразумевает перестройку сознания граждан – от иждивенческих настроений к активной жизненной позиции. А это значит, что каждый граж­данин должен внести вклад в процветание Казахстана, стать состоятельным, самодостаточным человеком труда.

При этом спикеры выразили уверенность, что награж­дение передовиков станет стимулом для других партийцев. Ведь получившие ордена и медали люди работали и работают не только ради себя и своей семьи, они пополняют копилку страны, укрепляя экономический вектор развития Казахстана. Поставленные задачи по стимулированию граждан на новые победы и свершения в труде актуальны сегодня и в свете реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Как заметили члены партии «Ауыл», несмотря на уже достигнутые успехи, им еще предстоит большая работа по претворению в жизнь инициатив Главы государства.

Среди награжденных – труженик тыла Филипп Федосеевич Полищук. С раннего детства он познал тяжелый сельский труд под лозунгом «Все для Победы, все для фронта», проработал 38 лет. Награжден орденом Трудового Красного Знамени будучи директором совхоза им. Ушакова в Целиноградской области. Долгие годы он был заместителем директора завода «Казахсельмаш», по праву носит звание первоцелинника. Его наградили медалью «Еңбек ардагері». Среди награжденных также Жумабай Исмаилов, работающий в сельском хозяйстве уже более сорока лет, Людмила Салабаева, посвятившая всю свою жизнь обучению детей русскому языку и литературе, педагог, ученый, инноватор Жумабай Аленов и другие.

– Мы преодолели многие трудности и вошли в ряды 50 передовых стран мира, – сказал Ж. Аленов. – И я рад, что сегодня стою в одном ряду с передовиками труда, внесшими вклад в становление современного Казахстана.

Отметили награжденные также и то, что партийцам всегда обеспечивались условия для полноценного труда. Не случайно труженика «ауылчане» воспринимают как главную фигуру в осуществлении государственных программ развития страны, повышении ее экономической мощи, внедрении новой техники и технологий.

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