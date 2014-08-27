Политика ТС – Украина – ЕС: в поисках компромисса Владимир КУРЯТОВ, Минск

Час истины



Накануне события эксперты по-разному прогнозировали результативность так называемого кризисного саммита по Украине, но сходились в одном: сам факт встречи – это уже прогресс. Крайне важно, чтобы стороны сели за стол переговоров, уточнили позиции, создали основу для активизации дальнейших консультаций по воп­росам, которые сегодня волнуют все мировое сообщество.



Кстати, о повышенном внимании к событию можно судить по количеству аккредитованных журналистов – в Минск прибыли около 200 представителей медиасферы из двух десятков стран.



Весьма показательным выглядит и состав участников саммита, состоявшегося во Дворце Независимости. Помимо лидеров Таможенного союза, президентов Казахстана – Нурсултана­ Назарбаева, России – Владимира Путина, Беларуси – Александра Лукашенко и отдельно Президента Украины Петра Порошенко, на переговорах был широко представлен Европейский союз. В делегацию вошли верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС, заместитель председателя Еврокомиссии Кэтрин Эштон, еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по торговле Карел де Гухт.



Соответственно и спектр обсуж­даемых вопросов был широк – от экономических и политических отношений между Украиной, ЕС и Таможенным союзом, транзита энергоносителей в Европу, до положения в Донецкой и Луганской областях Украины.



Здесь хотелось бы отметить, что программа саммита версталась прак­тически до последнего. В результате накануне пятисторонней встречи в верхах состоялся ряд двусторонних консультаций, в том числе между Нурсултаном Назарбаевым и Петром Порошенко. В ходе беседы руководители двух стран обсудили ключевые аспекты предстоящей встречи, обменялись мнениями по основным путям скорейшего урегулирования ситуации в Украине. Главы государств рассмотрели основные шаги, направленные на активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.



В ходе встречи Президент Казахстана поздравил Петра Порошенко с прошедшим Днем независимости.



– Отношения между нашими странами всегда были дружественными. Поэтому складывающаяся ситуация в Украине меня очень беспокоит и волнует, – заявил Глава нашего государства. – Большое значение имеет ваш диалог с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. И для России, и для Украины настает час истины, потому что дальше это кровопролитие продолжаться не может. Страдают простые люди. Именно об этом сейчас следует говорить.



Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что переговоры будут успешными в плане поиска компромиссных решений.



– Сложившаяся ситуация в Украине может привести к крупному глобальному столкновению. Наша позиция – найти точки соприкосновения, чтобы прекратить конфликт и начать процесс мира и восстановления, – сказал Президент Казахстана.



Затрагивая экономический блок вопросов, Глава государства подчерк­нул важность продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии, которая должна содействовать свободной торговле с Украиной. Он также заявил, что наши страны намерены продолжать наращивать торгово-экономическое взаимодействие.



В свою очередь П. Порошенко отметил, что Казахстан всегда был надежным другом Украины и наши отношения традиционно складывались и развивались в дружеском русле.



– Сегодня будет важная дискуссия, в рамках которой планируется обсудить развитие зоны свободной торговли с Европейским союзом и модель нашего сотрудничества с Таможенным союзом, что позволит убрать все препятствия на пути расширения нашего совместного товарооборота, – сказал он. – Мы заинтересованы в этом, и у нас есть огромный потенциал.



Глава Украины подчеркнул, что его страна возлагает серьезные на­дежды на совместную встречу. Также Петр Порошенко выразил признательность Главе Казахстана за его твердую позицию по установлению мира в Украине.



Точка кипения



После двусторонних консультаций участники саммита обсудили проблемные вопросы в многостороннем формате. В частности, Президент Казахстана отметил, что необходимость подобной встречи назрела уже давно. Ей предшествовала серия контактов на различных уровнях, призванных сблизить позиции сторон.



– Считаем, что переговоры на министерском уровне в Женеве, в Берлине, а также в рамках трехсторонней контактной группы в Минске могут стать хорошей основой для достижения практических решений по скорейшему восстановлению мира и стабильности в Украине. Сегодня важно закрепить наметившиеся позитивные тенденции, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



По мнению Главы нашего государства, украинский кризис сегодня вышел за национальные границы этой страны, приобретает международный масштаб, достигнув критической точки кипения. Дальнейшее нарастание напряженности может привести к непредсказуемым последствиям не только в региональном, но и глобальном масштабе.



В этом контексте Президент Казахстана отметил, что для продвижения вперед важна ответственность сторон при принятии решений. Невозможно достичь положительного результата без взаимных компромиссов и уступок. Очень многое зависит от конструктивной позиции самой Украины, России, Европейского союза. Нурсултан Назарбаев в связи с этим озвучил ряд предложений.



Во-первых, Глава государства призвал к принятию незамедлительных мер по оказанию гуманитарной помощи не только пострадавшим регионам Украины, но и всей экономике страны.



– В этом процессе должны принять участие международные организации, включая Таможенный союз, СНГ. Со своей стороны наша страна готова оказать всевозможную поддержку, в том числе по линии казахстанского Общества Красного Полумесяца. Эта организация также может выступить в качестве нейтрального посредника при конвоировании гуманитарных грузов других государств. В целом сегодня важно обеспечить беспристрастный международный контроль над доставкой гуманитарной помощи Украине. Поэтому я бы призвал стороны объявить перемирие на время оказания помощи, – призвал Нурсултан Назарбаев.



Во-вторых, необходима деэскалация конфликта. Важно добиться мирного урегулирования и отказаться от силовых вариантов, в результате которых гибнут мирные граждане.



– Нужна мирная передышка, это позволит спасти жизни невинных женщин и детей, ставших заложниками военно-политического противостояния, – заявил казахстанский Лидер. – Мы осуждаем насилие и призываем стороны к скорейшему прекращению огня. В этом процессе должна быть активно задействована ОБСЕ, которая может выступить гарантом соблюдения международных договоренностей.



В-третьих, важно остановить санк­ционное противостояние. Логика торговых войн, ужесточение обмена санкциями заводят всех нас в тупик. Это – путь в никуда, подчеркнул Глава государства. В результате подобной политики ослабевает экономический потенциал, страдают простые люди, растет социальная напряженность. Все это ведет к новому витку мирового кризиса, от которого в первую очередь пострадает евразийский континент.



– Необходимо вернуться к конструктивному взаимодействию на принципах экономического прагматизма, взаимной выгоды и постепенно начинать снимать санк­ции, – предложил Нурсултан Назарбаев.­ – Казахстан заинтересован в продолжении укрепления взаимовыгодных торгово-экономических отношений в Таможенном союзе, а также с Украиной и Европейским союзом. Поэтому мы готовы искать, обсуждать пути нормализации многосторонних торговых связей.



В-четвертых, украинской экономике требуется полномасштабная помощь всего международного сообщества. В этом процессе должны принять участие как страны Запада, так и Востока – государства – участники ШОС, ТС, СНГ, ЕС.



– Это критически важно для предотвращения социально-экономического коллапса в этой стране. Для преодоления катастрофичес­кой ситуации стоит подумать над вопросом создания специального международного штаба или фонда поддержки экономики Украины. Необходимо совместными усилиями разработать антикризисный план первоочередных мер по спасению украинской экономики, – призвал Президент нашей страны.



Глава государства отметил, что Казахстан хорошо показал себя в борьбе с кризисом в 2008–2009 годах и готов поделиться своим опытом.



– Международное сообщество должно посодействовать позитивному исходу переговоров между Украиной и Россией по вопросам поставки газа. Это исключительно важно в преддверии зимнего периода. Мы приветствуем намерение обсудить сегодня условия соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приветствуем открытие диалога и готовы к обмену мнениями, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Президент Казахстана отметил, что в сложившейся ситуации от всех сторон требуется поэтапное, ответственное движение.



– Важно совместно обсуждать острые вопросы и находить компромиссы. Ясно, что легких решений нет. Мы предлагаем сохранить формат переговоров на высшем уровне для выработки взаимоприемлемых решений. Для продолжения конструктивного переговорного процесса необходимо такие встречи проводить на регулярной основе. Хорошо было бы завершить эту встречу, наметив дату и место следующей. Мы готовы, как предлагали некоторые участники, организовать следующий раунд переговоров в Казахстане, – сказал Глава государства.



Президент Казахстана обратил внимание, что данный формат переговоров – уникальный шанс для поиска оптимальных путей для преодоления самого масштабного кризиса в регионе.



В завершение Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что начавшийся диалог послужит делу стабилизации ситуации в Украине и в регионе в целом.



От Лиссабона до Владивостока



Диалог в рамках саммита сводился к двум важнейшим аспектам: прекращению кровопролития в Украине и решению спорных вопросов в области экономики.



Президент Беларуси в своем эмоциональном выступлении предложил задуматься о том, что сегодня происходит в Европе.



– Разум отходит на второй план. Все или большинство проблем пытаются решить через прицел автомата, – отметил он, добавив, что первостепенная задача сегодня любой ценой остановить кровопролитие, добиться мира. – Война – это тупик выбраться из которого чрезвычайно сложно.



Раскручивающаяся спираль взаимных обвинений, ультиматумов, санкций чреваты тем, что новые разделительные линии пройдут уже не на бумаге, а станут глубокими, реальными ранами на теле Европы. А это дальнейшая эскалация напряженности, которая может привести к необратимым последствиям для всего континента.



Отмечая значимость диалога в формате Таможенный Союз – Украина – Европейский Союз А.Лукашенко подчеркнул, что такая встреча проходит впервые.



– Сам факт того, что мы сели за стол переговоров – дорогого стоит. Глубоко убежден, что решение экономических разногласий будет также способствовать урегулированию ситуации в Украине. Поэтому считаю необходимым максимально конструктивно поработать в этом направлении. Надеюсь и верю, что сегодняшняя встреча станет импульсом к эффективному диалогу по поиску компромиссов, выработке реальных шагов по нормализации ситуации в Украине, так и по взаимодействию в масштабах всей Европы, – отметил Глава Беларуси.



Президент Российской Федерации Владимир Путин также говорил о проблемах экономического плана, и в частности, о последствиях подписанного Украиной соглашения об ассоциации с ЕС в контексте ее сотрудничества с государствами Таможенного союза.



– Россия, безусловно, всегда уважала и будет уважать суверенный выбор любого народа, любой страны в организации собственной политической жизни, в организации союзов: и военных, и экономических. Но надеемся, что это будет происходить не в ущерб другим участникам международного общения и не за наш счет, – отметил в частности Президент РФ.



В этом контексте В.Путин напомнил, что Украина, наряду с Россией, Белоруссией, Казахстаном является неотъемлемой составной частью крупнейшего в мире хозяйственного комплекса, создававшегося на протяжении не каких–то лет и десятилетий, а на протяжении веков. Страны Таможенного союза являются ключевыми внешнеторговыми партнерами Украины.



Сформирована солидная правовая база сотрудничества. В 2011 году в рамках СНГ был подписан Договор о зоне свободной торговли при активной позиции самой Украины – именно Украина настаивала на подписании этого соглашения, напомнил выступающий, уточнив, что сегодня продолжается подготовка соглашения о свободной торговле услугами, осуществлении государственных закупок, трубопроводном транзите.



– На наш взгляд было бы целесообразно не только сохранить, но и значительно нарастить взаимодействие. Однако возникает вопрос: можно ли всего этого добиться, если реально заработает соглашение об ассоциации Украины с ЕС? –сказал Владимир Путин и привел иллюстрирующие эту ситуацию цифры. По самым скромным оценкам, совокупный ущерб только для экономики России может составить 100 миллиардов рублей, это на первом этапе 3 миллиарда долларов. Потери будут и в Беларуси, и в Казахстане.



– Россия в этой ситуации, конечно же, бездействовать не может, – сказал В.Путин, имея ввиду возможные ответные меры для защиты рынка. – Мы будем вынуждены ввести в отношении Украины стандартный торговый режим. Тот же, который применяется, в том числе, в торговле между Россией и Евросоюзом, – уточнил Глава РФ.



Тем не менее, Владимир Путин выразил надежду на конструктивный разговор для достижения стратегической цели – создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.



– Мы готовы обсуждать любые, основанные на учете взаимных интересов варианты нашего взаимодействия, – подчеркнул он. – Готовы обменяться мнениями по сложившейся в Украине острой кризисной ситуации, которую, уверен, нельзя разрешить путем дальнейшей эскалации силового сценария, без учета насущных интересов Юго–восточных регионов страны, без мирного диалога с их представителями, – заключил Владимир Путин.



Президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении поблагодарил Нурсултана Назарбаева за предложение создать фонд гуманитарной помощи Украине. А касаемо значимости встречи, отметил, что в Минске решается судьба Европы и судьба мира. Он призвал Россию, Беларусь и Казахстан поддержать его мирный план по урегулированию ситуации на востоке Украины, отметив, что готов обсуждать различные предложения по мирному решению проблемы.



– Считаю нашим общим достижением проведение сегодняшнего заседания в таком уникальном формате, когда наряду со странами "Евразийской тройки" присутствуют наши партнеры из европейского Союза, – подчеркнул Президент Украины.



В своем выступлении он также отметил, что предусмотренный соглашением с ЕС торговый режим не угрожает чьим–либо интересам.



– Более того, я убежден в его совместимости со свободной торговлей в формате ТС. Украина заинтересована в действии обоих режимов и не собирается ставить какой бы то из них под угрозу, – сказал П.Порошенко.



Он также призвал отойти от подсчета гипотетических потерь и, сосредоточившись на реальных механизмах взаимодействия, договорится о создании мониторинговой группы, которая будет изучать реальный, а не возможный ущерб. А после того, как этот ущерб будет зафиксирован, можно будет говорить о механизмах компенсации или защиты. Президент Украины выразил убежденность, что начатый в Минске новый формат экономического диалога между нашими странами принесет взаимовыгодные позитивные результаты во всех сферах взаимодействия и сотрудничества.



Итоги



По завершении саммита Президент Беларуси провел пресс-конференцию для журналистов.

– Переговоры были не простыми, но диалог был предметным, – отметил он. – Важно и ценно уже то, что он состоялся. Конечно, должен отметить, что позиции сторон отличаются, иногда кардинально. Но важно, что все сошлись в одном – надо искать компромисс.



По словам Президента Беларуси, при обсуждении конфликта на востоке Украины все говорили о необходимости его деэскалации, освобождении заложников, а также гуманитарном содействии. В ходе обсуждений была достигнута договоренность о встрече президентов России и Украины, которая состоялась здесь же после саммита и продлилась почти два часа.



Также было поддержано предложение Нурсултана Назарбаева о сохранении данного формата встречи.



Следует отметить, что переговоры затянулись и закончились примерно в три часа ночи по времени Астаны.



Уже глубокой ночью президенты Казахстана, России и Беларуси провели по итогам саммита трехстороннюю встречу. На ней рассматривались вопросы евразийской интеграции. Лидеры трех государств обсудили результаты состоявшейся встречи с участием Президента Украи­ны и представителей Европейского союза. Была отмечена важность прилагаемых усилий, направленных на скорейшее урегулирование ситуации в Украине. Также главы государств рассмотрели приоритетные направления сотрудничества в рамках Таможенного сою­за и Евразийского экономического союза, который начнет действовать в 2015 году. В частности, в октябре здесь же, в Минс­ке, ожидается заседание Высшего евразийского совета, на повестке дня которого будут стоять вопросы приема новых членов. На очереди – Армения, есть заявка от Кыргызстана.



Завершающим же аккордом 12-часовых минских переговоров стал брифинг Президента Нурсултана Назарбаева для представителей отечественных СМИ. Глава государства отметил значимость состоявшейся встречи, посвященной событиям в Украине, заметив, что инициатива Казахстана и Беларуси состояла в том, чтобы собраться и поговорить напрямую, обменяться мнениями.



– Первый вопрос, который я предложил, – это вопрос гуманитарной помощи населению Донбасса и Луганска, – отметил Президент.



Например, в Луганске практичес­ки полностью разрушена инфраструктура, вышла из строя система теплоснабжения, а впереди – зима. Людям не хватает элементарных вещей, лекарств, продовольствия. Казахстан готов принять участие в оказании гуманитарной помощи.



Второй вопрос связан с Соглашением об ассоциации Украины с Европейским союзом. Какие последствия мы можем ожидать от этого для стран Таможенного сою­за? Представителей Европейской комиссии спрашивали, как сделать так, чтобы эта инициатива не нанесла вреда экономикам стран, которые торгуют с Украиной. В итоге было решено создать рабочую группу по выработке предложений, которые позволили бы снять существующие тревоги и, если потребуется, внести изменения в договоренности Украи­ны с ЕС.



Третий аспект – самый главный. Важно было, чтобы президенты России и Украины могли встретиться тет-а-тет и обсудить накопившиеся проблемы.



– Все это – очень непростые воп­росы, – отметил Глава государства и напомнил, что у нас с Украиной давние исторические связи, всегда были доверительные отношения. – Мы сильно переживаем о происходящем в этой стране.



По мнению Нурсултана Назарбаева, личная встреча президентов России и Украины – это главный итог переговоров.



Еще один важный нюанс – стороны договорились: такие встречи будут продолжены. Это позволит шаг за шагом решать вопросы, что называется, от простого к сложному.



– Возможно, следующий раунд переговоров пройдет в Казахстане, – подчеркнул Глава государства. – Я считаю, мы здесь собрались не зря. Доверие к Казахстану есть. Мы – объективны, желаем мира, делаем все, чтобы Россия и Украина договорились. Мы будем помогать их сотрудничеству и взаимопониманию, – заверил Президент Казахстана, завершая брифинг.