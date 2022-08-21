Цех по перечесу ваты сгорел, оставив незрячих без работы

Средь бела дня начался пожар в одноэтажном цехе по перечесу ваты, принадлежащем Шымкентскому учебно-производственному предприятию общественного объединения «Казахское общество слепых». Общая площадь пожара составила 320 кв. метров. Помещение 80 на 40 метров, расположенное по улице Орманова в Аль-Фарабийском районе города оказалось полностью охваченным огнем.

Сотрудникам противопожарной службы локализовать огонь удалось за полчаса, а вот на полную его ликвидацию понадобился еще час. После этого пожарные вынесли из цеха все сырье – вату, чтобы не допустить нового возгорания, учитывая способность ваты тлеть, что может привести к появлению очагов огня. В пожаре сгорела вся готовая продукция и сырье.

В тушении пожара задействовали 5 пожарных машин, 53 человека личного состава, а также сотрудников филиала Центра медицины катастроф. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников противопожарной службы, огонь не перекинулся на соседние здания, иначе ущерб мог бы оказаться гораздо серьезнее.

Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина возникновения пожара, считают в ДЧС г. Шымкент, - короткое замыкание. Точная причина будет выяснена в ходе проведения дознания.

На версии о коротком замыкании настаивает и электрик цеха Дмитрий Карманов. Специалист уверяет, что причиной короткого замыкания с последующим возгоранием стал кабель, который эксплуатировался на протяжении полувека. За это время он износился настолько, что перестал быть безопасным.