Фото пресс-службы ДЧС Шымкента
Происшествия
Цех по перечесу ваты сгорел, оставив незрячих без работы
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Средь бела дня начался пожар в одноэтажном цехе по перечесу ваты,  принадлежащем Шымкентскому учебно-производственному предприятию общественного объединения «Казахское общество слепых». Общая площадь пожара составила 320 кв. метров. Помещение 80 на 40 метров, расположенное по улице Орманова в Аль-Фарабийском  районе города оказалось полностью охваченным огнем.

Сотрудникам противопожарной службы локализовать огонь удалось за полчаса, а вот на полную его ликвидацию понадобился еще час. После этого пожарные вынесли из цеха все сырье – вату, чтобы не допустить нового возгорания, учитывая способность ваты тлеть, что может привести к  появлению очагов огня. В пожаре сгорела вся готовая продукция и сырье.

В тушении пожара задействовали 5 пожарных машин, 53 человека личного состава,  а также сотрудников филиала Центра медицины  катастроф.  Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников противопожарной службы, огонь не перекинулся на соседние здания, иначе ущерб мог бы оказаться гораздо серьезнее.

Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина возникновения пожара, считают в ДЧС г. Шымкент, - короткое замыкание.  Точная причина будет выяснена в ходе проведения  дознания.

На версии о коротком замыкании настаивает и электрик цеха Дмитрий Карманов. Специалист уверяет, что  причиной короткого замыкания с последующим возгоранием стал кабель, который эксплуатировался на протяжении полувека. За это время он износился настолько, что перестал быть безопасным. 

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