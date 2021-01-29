Цеха по утилизации медотходов открывают в больницах Алматы

Общество
Айдана Демесинова
В больницах Алматы строются цеха по утилизации медицинских отходов. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"С прошлого года мы ведем программу по строительству на территории наших лечебных организаций цехов по обеззараживанию медицинских отходов, в первую очередь инфекционных больниц.  Важно, чтобы утилизация производилась без транспортировки на территории медучреждения. Открываются специальные цеха по обеззараживанию СИЗ. Сейчас согласно этой программе,  в 15 лечебных организациях ведется строительство, где-то уже построены.  При строительстве двух модульных инфекционных больниц сразу было предусмотрено обеспечение инсинераторами по обеззараживанию и на сегодня медицинские отходы обеззараживаются уже на территории, без вывоза. И эта практика будет продолжаться в дальнейшем", - сказал Бекшин.

Ранее он сообщил, что установка блок-постов по периметру Алматы в ближайшее время не предусматривается.

Напомним, ранее Алматы вернулся в "красную" зону по COVID-19. Позже вышло новое постановление главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина. Документ вступает в силу с 1 февраля. Так, в мегаполисе снова запретят работу театров и кинотеатров. Также принято решение о госпитализации всех горожан, у которых будет выявлена коронавирусная инфекция.

Согласно постановлению, нужно будет перевести на удаленный режим работы 80% работников организаций с численностью сотрудников 20 и более человек, за исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте, и государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Банки, отделения АО "Казпочта", ЦОН-ы будут работать с 9.00 до 18.00 часов. При этом прием населения будет осуществляться по предварительной записи.

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