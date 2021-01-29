Цеха по утилизации медотходов открывают в больницах Алматы

В больницах Алматы строются цеха по утилизации медицинских отходов. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"С прошлого года мы ведем программу по строительству на территории наших лечебных организаций цехов по обеззараживанию медицинских отходов, в первую очередь инфекционных больниц. Важно, чтобы утилизация производилась без транспортировки на территории медучреждения. Открываются специальные цеха по обеззараживанию СИЗ. Сейчас согласно этой программе, в 15 лечебных организациях ведется строительство, где-то уже построены. При строительстве двух модульных инфекционных больниц сразу было предусмотрено обеспечение инсинераторами по обеззараживанию и на сегодня медицинские отходы обеззараживаются уже на территории, без вывоза. И эта практика будет продолжаться в дальнейшем", - сказал Бекшин.
Ранее он сообщил, что установка блок-постов
по периметру Алматы в ближайшее время не предусматривается.
Напомним, ранее Алматы вернулся
в "красную" зону по COVID-19. Позже вышло новое постановление главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина. Документ вступает в силу с 1 февраля. Так, в мегаполисе снова запретят работу театров и кинотеатров
. Также принято решение о госпитализации
всех горожан, у которых будет выявлена коронавирусная инфекция.
Согласно постановлению, нужно будет перевести на удаленный режим работы 80% работников организаций с численностью сотрудников 20 и более человек, за исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте, и государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Банки, отделения АО "Казпочта", ЦОН-ы будут работать с 9.00 до 18.00 часов. При этом прием населения будет осуществляться по предварительной записи.