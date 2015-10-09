Свежий выпуск Цель единая – сохранность грузов Глеб МАЛЫХ, Алматы

Целью встречи стали вопросы сотрудничества и взаимодействия, обеспечения сохранности перевозимых ускоренными контейнерными поездами грузов по территории евразийского пространства. По словам президента АО «ВЖДО» Мурата Садуева, на железнодорожном транспорте Казахстана целенаправленно проводится работа по повышению эффективности оказания услуг по охране грузов и стационарных объектов. Участники встречи обменялись опытом по организации военизированной охраны грузов и объектов железнодорожного транспорта. Обсуждались вопросы взаимодействия сторон в обеспечении сохранности перевозимых в международном сообщении грузов. Речь также шла об организации сторонами приема-передачи, предоставлении информации о прибытии охраняемых грузов на пограничные передаточные станции, а также выявленных в пути следования коммерческих неисправностях, применении в охране электронных запорно-пломбировочных устройств.



