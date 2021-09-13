– Так все-таки, Эльмира Женысхановна, почему болеют уже привитые?

– Я сама недавно излечилась от коронавирусной инфекции, хотя еще в мае провакцинировалась. Хочу отметить, переболели мы всей семьей и в легкой форме – вылечились практически одним медикаментом. Личный пример я привожу, потому что понимаю: разочарование есть. Хотелось верить, что вакцина решит проблему. Но все оказалось не так просто.

Мы упустили фору, которую пандемия давала в феврале-марте. Вакцин к тому времени было достаточно, чтобы привить большую часть населения планеты. Но неожиданно возникло сопротивление этому единственному шансу обезопасить себя. Титанические усилия ученых, производителей вакцин уперлись в стену. И теперь мы видим, как упущенное время работает против нас.

Технически случившееся объяс­няется просто. Как любой вирус, COVID-19 подвержен мутациям. Чем дольше он циркулирует в неиммунной среде, тем больше своих модификаций производит. Каждая следующая успешная мутация коронавируса характеризовалась большей контагиозностью, ускорением и утяжелением клинических проявлений.

«Дельта»-штамм в этом плане превзошел всех своих предшественников. Но вакцины были выработаны еще на дикий «уханьский» тип. Мутации, особенно последние, изменили так называемую антигенную специфичность, что в свою очередь снизило эффективность поствакцинального иммунного ответа. По этой причине вакцинированные могут заражаться тоже.

– Тогда почему одни привитые заболевают, а другие – нет?

– Есть понятие натренированной иммунной системы, когда врожденный иммунитет настраивается на защиту при контакте с незнакомым антигеном. В этом участвуют макрофаги, натуральные клетки-киллеры, дендритные клетки. У них нет строгой специфичности, как у адаптивного иммунитета, поэтому они научаются опознавать нового для себя возбудителя.

Во-вторых, не все структуры коронавируса успели мутировать. Поэтому привитые вакцинами, содержащими S-белок, имеют все шансы на достаточную иммунную защиту. Это как раз мой случай. Организм сопротивляется – заболевание, если и развивается, протекает легче, прогноз благоприятнее.

Давайте обратим внимание на Израиль, он для нас сейчас некий образец, потому что там в короткие сроки вакцинировали большую часть популяции. Правда, это не застраховало страну от нового скачка заболеваемости, но посмотрите, как разнятся цифры смертности в наших странах! А в данной ситуации это главное: в Израиле гораздо меньше теряют своих людей.

Можно ожидать, что в свое время разработчики представят так называемую поливалентную вакцину. Она будет включать все клинически значимые специфичности коронавируса, которые возникли у него в ходе мутаций. Таких многокомпонентных пента- и гексавакцин достаточно много. Похожий препарат против коронавируса сможет ограждать и от заражения, а пока речь идет как минимум о защите от тяжелого и летального течения болезни.

– Это типично для всех противовирусных вакцин: они всегда не успевают за трансформацией патогена?

– Нет, конечно. В современной медицине используется много эффективных средств для предупреждения опасных вирусных инфекций. Но сейчас так складывается ситуация: пандемия и свойство вируса создавать успешные мутации объединились.

– Тогда чем объяснить другой феномен: в Алматы, судя по официальной статистике, самые высокие в стране темпы вакцинации, значит, сильнее коллективная защита, но ведь и заболеваемость КВИ здесь выше, чем везде? Как соотнести эти факты?

– Для начала нам придется трезво взглянуть на эту самую статис­тику. Мы наслышаны о скандалах с покупкой вакцинных паспортов, вскрывались случаи, когда у умерших от ковидной пневмонии и якобы вакцинированных оказывались поддельные справки. Приплюсуем сюда тех, кто был заражен перед вакцинацией, заболел между двумя турами прививки или после второй дозы до истечения 21 дня, пока достигается необходимый титр антител. Может, это не такой существенный объем, но и его стоит учитывать.

Главный фактор сложившейся ситуации нужно искать в характере социальной жизни Алматы. Прежде всего это высокая плотность населения, большая мобильность и деловая активность, что предполагает множественность контактов. Для суперконтагиозного «дельта»-штамма мегаполис – самая благоприятная среда.

И все-таки нужно понимать, что сейчас в большей массе болеют непривитые, причем переносят инфекцию тяжело и с серьезными последствиями.

– А как Вам мнение, что именно в среде вакцинированных может родиться супермутация коронавируса – якобы, чем труднее задача попасть в организм, тем сложнее он перестраивается?

– Забавно, конечно, такое слышать. Мы со школы знаем, что иммунная система, имеющая антитела и клетки памяти к болезнетворным микроорганизмам, не просто борется с ними, она их убивает. Фактически в популяции, получившей коллективную защиту, происходит элиминация вируса, то есть он попросту истребляется. Есть только два варианта получить такую защиту: естественным путем через заболевание и искусственным – с помощью прививки. В любом случае, в иммунизированном сообществе шансов у патогена не остается.

А приписывать вирусу интеллект, который помогает ему «решать сложные задачи», – абсолютно антинаучное измышление. Человек победил в эволюции преимущественно потому, что у него есть высокоорганизованная иммунная система.

– Новая тема для пересудов – подготовка к ревакцинации. А может, действительно не стоит спешить, а подождать многокомпонентную вакцину, которая защитит сразу от всех «потомков» «уханьского» штамма?

– Это было бы неплохо, но, думаю, скорого появления поливакцины не стоит ждать. Хотя в мировом сообществе вопрос о разработке таких средств – один из самых обсуждаемых.

Не заканчивается дискуссия и о бустерной, проще говоря, пов­торной или поддерживающей вакцинации. Начало ее прогнозируется на октябрь. До этого времени, по обращению главы ВОЗ, в мире будут пытаться выровнять ситуацию с иммунизацией, придерживая темпы прививочной кампании, чтобы провакцинировать страны с недостаточным финансированием. Но мы слышали в Послании Президента, что Казахстан будет готовиться к бустерной вакцинации.

На ее счет есть разные мнения. И пока эта тема активно прорабатывается, собирается опыт, ведутся исследования. Мое мнение заключается в том, что повторная вакцинация уже известными препаратами от COVID-19 лишней не будет. У Казахстана есть на этот счет положительный опыт.

В 2015 году, когда в соседних странах возникали очаги и даже эпидемии кори, было принято решение провести у нас дни иммунизации и привить 16-летних подростков. Таким образом удалось остановить процесс, который казался неизбежным, – к тому времени вспышки заболевания начались внутри страны.

Относительно коронавирусной инфекции, заболевания нового, пока недостает наблюдений. В целом ясно, что повторная вакцинация приведет к усилению иммунного ответа. Но, скорее всего, еще не решено, каким должен быть интервал между основной и бустерной прививками.

– Наступило время сезонной вакцинации. И опять волнения: как совместить прививки от гриппа и коронавируса, не станет ли двойная нагрузка опасной?

– Мой ответ однозначный: от гриппа нужно прививаться, особенно людям старшего возраста. Кстати, есть мнение, что противогриппозная вакцина может косвенно защищать от коронавирусной инфекции. Важно только одно – выдержать интервал между вакцинациями в три месяца.

– А что делать тому, кто сейчас выбирает между двумя этими вакцинами?

– Конечно же, отдать предпочтение противокоронавирусной. Мы до сих пор остаемся в ситуации пандемии, поэтому здесь выбор очевидный. А тем, у кого уже есть защита от КВИ, посоветую не пренебрегать подготовкой к эпидсезону и сделать прививки от простудных инфекций, пневмоний, лор-заболеваний.

– Как, по-Вашему, возник миф, что вакцина именно против коронавируса способна повлиять на репродуктивную функцию, ведь этот аргумент сейчас самый работающий среди молодежи?

– Мне трудно анализировать подобные продукты чьего-то воображения, потому что ничего общего с научной точкой зрения они не имеют. Единственное, о чем считаю нужным сказать: если планируются дети, то еще до наступления беременности родителям нужно провакцинироваться.

Коронавирусная инфекция очень тяжело протекает у беременных, есть реальный риск потери плода и рождения ребенка с проблемами здоровья. Вакцинопрофилактика матери также необходима для будущего малыша. Начиная с 26-й недели беременности, иммунноглобулин G проходит через плаценту и обеспечивает иммунитет ребенку. То есть все защитные антитела от мамы получит малыш, он родится с защитой от коронавируса.

– А мужчинам, которые боятся потерять после прививки свою главную силу, Вам есть что сказать?

– Им стоит бояться коронавируса, а не прививки от него. Не так давно появились результаты научных исследований, которые говорят сами за себя. У мужчин, перенесших COVID-19, наблюдаются явные поражения репродуктивной функции, ухудшается качество сперматогенеза. Не случайно в течение трех месяцев после болезни им не рекомендуется планировать зачатие ребенка. Перенесенная коронавирусная инфекция часто приводит к сосудистым нарушениям, микротромбозам, которые тоже могут отразиться на мужском здоровье.

И только прививка гарантирует максимальную защиту от этих проблем.