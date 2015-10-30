Цель – искоренение коррупции Интервью 3768 Лаура ТУСУПБЕКОВА

– Светлана Федоровна, в Казахстане действовал Закон РК "О борьбе с коррупцией". В принятом на днях законе указано слово "противодействие". В чем принципиальное отличие борьбы от противодействия? Чем обусловлена необходимость принятия нового закона и что не позволяет признать термины "борьба" и "противодействие" в данном случае синонимами?



– Реализация каждого этапа противодействия коррупции в нашей стране знаменовалась принятием новых антикоррупционных программных документов и соответствующими изменениями в законодательстве и правоприменительной практике.



С учетом реалий настоящего времени, отраженных в Антикоррупционной стратегии на 2015–2025 годы, утвержденной Указом Президента РК от 26 декабря 2014 года № 986, Плане нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" Главы государства и Программе по противодействию коррупции партии "Нур Отан" на 2015–2025 годы, при формировании современного антикоррупционного законодательства необходим учет ряда положений. Так, поскольку кооррупция представляет собой явление, обладающее многоструктурным и многоуровневым содержанием, при разработке мер противодействия ей требуется системный и комплексный подход.

Законодательство должно обеспечивать создание атмосферы нетерпимости к коррупции, реализацию эффективной превентивной антикоррупционной политики, совершенствование организации работы государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора.



Противодействие коррупции должно иметь общенародный характер, базироваться на принципах партнерства субъектов антикоррупционной политики, приоритета нравственных начал и мер предупреждения коррупции. Указанные положения и явились основой законопроекта "О противодействии коррупции".



Что касается используемой в названиях действовавшего и принятого закона терминологии, то следует сказать, что использование каждого термина в законотворческой деятельности должно исключать возможность неоднозначного толкования. Для уяснения содержания терминов "борьба" и "противодействие" следует изучить их определения, содержащиеся в толковых словарях, опуская описание содержания термина "борьба" в узко-спортивном смысле. Определения термина "борьба" в обобщенном виде сводятся к совокупности деятельности, направленной на преодоление, уничтожение чего-либо, к столкновению противоречивых чувств, стремлений, а также деятельности, направленной к достижению какой-либо цели. Если в процессе раскрытия содержания термина "борьба" толковые словари предлагают множество определений, несущих в себе различные смысловые значения, то, определяя термин "противодействие", они трактуют его единообразно как действие, препятствующее другому действию, направленному против него.



С учетом изложенного представляется, что определение "противодействие" в большей степени соответствует настоящему этапу антикоррупционной деятельности.



– Расскажите об основных целях и задачах законопроекта.



– Цель законопроекта предопределена Антикоррупционной стратегией РК на 2015–2025 годы. Это – устранение коррупции в обществе. Достижение указанной цели реализуется посредством выполнения следующих задач: формирования в обществе нетерпимости к коррупции; выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий; выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений; укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции; развития международного сотрудничества по противодействию коррупции. Перечисленные задачи представляют собой основные направления антикоррупционной политики как комплекса правовых, административных и организационных мер, направленных на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов и иных мер, определенных законопроектом.



– Не секрет, что предпринимаемые правоохранительными органами республики усилия не всегда способны устранить главные причины коррупции, так как нередко факторы, порождающие ее, находятся в области функционирования государственного и хозяйственно-экономического механизмов, а также в социальной и культурной сферах. Как вы считаете, по каким причинам сложилась такая картина?



– В данном случае более уместно говорить не о сложившейся картине, а об объективных обстоятельствах, относящихся к сфере противодействия коррупции в глобальном аспекте. К противодействию коррупции нельзя подходить упрощенно. Эффективное противодействие такому сложному, многогранному явлению, каковым является коррупция, предполагает изучение его природы, определение его сути.



Коррупция – это не просто совокупность противоправных деяний. Это социаль­ный феномен, порождение общества и общественных отношений, возникновение и существование которого стало возможным с момента обособления функций управления в общественной и хозяйственной деятельности. Поэтому коррупцию следует рассматривать в нескольких аспектах – социальном, политическом, криминологическом, правовом.



– Стало очевидным, что ужесточение механизмов борьбы с коррупцией само по себе не может стать эффективным средством снижения ее уровня, а усиление наказания за коррупционную деятельность должно сопровождаться другими комплексными мерами противодействия коррупции во всех сферах. Какими?



– Поскольку коррупция представляет собой явление, обладающее многоструктурным и многоуровневым содержанием, разработка мер борьбы с ней предполагает комплексный подход. Основные направления современной антикоррупционной стратегии должны определяться мерами превентивного характера, ориентированными на эффективную нейтрализацию коррупционной активности в стране. Система законодательных мер по противодействию коррупции должна строиться прежде всего на профилактике коррупционного поведения с введением превентивных и поощряющих мер, через уточнение прав, обязанностей и правил при исполнении государственными служащими своих функций.



Успешное применение предупреждающих мер невозможно без поддержки институтов гражданского общества антикоррупционной направленности. Без привлечения общественности невозможно эффективно противостоять бытовой и низовой коррупции, поскольку на нижних уровнях управления коррупция может быть блокирована в первую очередь деятельностью самих граждан и создаваемых ими институтов гражданского общества.



Именно поэтому, регламентируя вопросы субъектов противодействия коррупции, законопроект особо выделяет сферу участия в ней представителей гражданского общества и населения страны в целом.



– Говоря о мерах противодействия коррупции, основной акцент государственной политики смещен в сторону превенции коррупции, устранения причин и условий, ее порождающих. На мой взгляд, это сложная, а возможно, и невозможная задача, потому что причины и условия, порождающие коррупцию, произрастают из голов, как и разруха. "Хапнуть" пару бюджетов и уйти", – вот какую фразу лично я однажды услышала от одного очень умного, образованного чиновника, когда он говорил о своей цели занять высокую должность. Симптоматично, не правда ли?..



– Задача, действительно, сложная и многогранная. Превенция в контексте противодействия коррупции должна быть многоаспектной. Конечно, главное ее направление – устранение из сознания человека самих мыслей о коррупции, неприятие коррупции как явления, недопустимого с точки зрения нравственности. Но есть и иные виды превенции – введение максимально жестких мер наказания, создание условий, когда коррупция станет "невыгодной" и др.



Мне импонирует опыт тех стран, преодолевших коррупцию, в которых создаются такие условия, когда потенциальный субъект коррупционных правонарушений никогда не оказывается в условиях "коррупционных соблазнов", в которых он может проявить себя негативно. Для этого в каждой сфере, привлекательной для коррупционеров, должны быть преодолены коррупциогенные факторы, что достигается в том числе путем разработки специализированных нормативных правовых актов или норм, регламентирующих антикоррупционные стандарты.



– А может, перенять опыт Китая, где за коррупцию чиновников казнят…



– Если говорить об опыте зарубежных стран, то при разработке законопроекта изучалась вся доступная информация по вопросам зарубежного антикоррупционного законодательства и модельные законопроекты. Конечно же, при этом особое внимание было уделено законодательству стран, в максимальной степени преодолевших коррупцию. Были проанализированы также отечественные и зарубежные научные разработки в сфере противодействия коррупции. Однако при изучении даже наиболее эффективных антикоррупционных законов и программ следует учитывать, что они индивидуальны для каждого из государств. В то же время содержащие­ся в них меры могут быть приняты во внимание при развитии отечественного законодательства и практики противодействия коррупции.



Нами использованы многие актуальные положения, адаптированные к условиям отечественного законодательства и правоприменительной практики. Вместе с тем Закон РК "О противодействии коррупции" носит индивидуальный характер и не является аналогом какого-либо зарубежного закона либо модельного законопроекта. В направлении противодействия коррупции, как и в других направлениях, мы должны идти своим путем.



– Какой набор инструментов предложен в закон для успешного противодействия коррупции?



– Документ ориентирован на формирование и реализацию современной антикоррупционной политики. Тем самым подчеркивается, что противодействие коррупции является важнейшей составляющей государственной политики и имеет системный, направленный и последовательный характер.



Антикоррупционная политика включает меры, направленные на решение следующих задач: организация борьбы с коррупцией на всех ее уровнях; сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих коррупции; увеличение вероятности выявления коррупционных правонарушений и наказания за них; влияние на мотивы поведения потенциальных субъектов коррупционных правонарушений; создание атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях.



В связи с изложенным, закон определяет правовые основы антикоррупционной политики как целостной системы, имеющей комплексный характер. В то же время он регулирует все элементы указанной системы, прежде всего – вопросы субъектов противодействия коррупции, субъектов коррупционных правонарушений, мер противодействия коррупции.