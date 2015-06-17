Цель – изучение опыта Свежий выпуск 410 Наталья ГРИБОВА, Алматы

В работе семинара приняли участие представители крупнейших вузов мира – университетов Гаосюня (Тайвань), Ньюкасла (Австралия), Высшей школы международного образования Университета Аджу (Южная Корея).

Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) – один из авторитетных мировых рейтингов, определяющих элиту высшего образования. Ежегодно в исследовании оценивается более 2,5 тыс. международных вузов. Согласно данным QS WUR, в прошлом году более трети ТОП-100 университетов мира относились к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

На встрече отмечалось, что вступление казахстанских вузов в ТОП-700 мировых рейтингов определено как одно из приоритетных направлений Государственной программы развития образования РК на 2011–2020 годы и соответствует достижению долгосрочных целей Концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира.



