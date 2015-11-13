​Цель – качественная подготовка юристов

– Николай Николаевич, насколько значимым является вопрос о совершенствовании подготовки юристов у нас в стране?

– Процесс реформирования и модернизации национального законодательства и правоприменительной практики остро поставил вопрос обеспечения потребностей страны в квалифицированных юридических кадрах, способных отвечать все более растущим требованиям времени. Почему в качестве приоритетного направления в многовекторной системе образования выделяется именно совершенствование юридического образования? Дело в том, что юридическая специальность во всех странах мира занимает особую нишу, так как имеет ключевое значение в обеспечении правового статуса страны, ее успешного продвижения к прогрессу. Качественная подготовка квалифицированных юристов гарантирует высокий уровень правопорядка. Не случайно юридическое образование было, есть и будет одним из самых престижных во всем мире, в том числе и в Казахстане.

В нашей стране последовательно проводится курс на построение правового государства и развитие гражданского общества. В статье 1 Конституции закреплено, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством. В связи с этим современное общество предъявляет к юридической профессии весьма высокие требования.

Казахстан вошел в число пятидесяти самых развитых стран мира, продемонстрировав масштабные достижения в экономической, политической, социальной сферах жизни общества. В основе успеха лежит сбалансированная правовая система страны. Вместе с тем Главой государства поставлены новые амбициозные рубежи развития страны, закрепленные в «Стратегии-2030». Говоря об условиях выполнения Стратегии по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира, Президент РК Нурсултан Назарбаев особо отмечает, что «…необходимо начать очередной этап модернизации национальной правовой системы. Законодательство должно не только защищать национальные интересы, но и синхронизироваться с динамично развивающейся международной правовой средой».

Законотворческий процесс и правоприменительную практику невозможно представить без квалифицированных юристов, которые должны обладать высоким уровнем не только практических, но и теоретических знаний. Именно юристам отводится немаловажная роль в развитии правового государства и выполнении Стратегии по вхождению Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

Несмотря на то что казахстанское юридическое образование популярно и достаточно востребовано, оно имеет существенные недостатки. Современный период развития требует значительного повышения его качества. Переход на Болонскую модель образования, к сожалению, не решил всех проб­лем, которые и сегодня обсуждаются юридическим сообществом, поднимаются разнообразные вопросы подготовки юристов. Представляется, что существует острая потребность консолидации сил широких слоев общественности: депутатов Парламента, представителей Правительства, ректоров юридических вузов, известных правоведов, юридических компаний, адвокатов и других заинтересованных лиц для выработки предложений по развитию такого вида образования.

– Требования по совершенствованию юридического образования в стране, как и образования вообще, неоднократно поднимались и ранее. В чем особенность современного периода?

– Дискуссия об уровне подготовки в юридических вузах сама по себе не нова. Однако постоянно обновляющее­ся правовое поле национального законодательства, Таможенного союза, Евразийского экономического союза, появление новых сфер деятельности юристов-международников требуют серьезных изменений в системе подготовки юридических кадров.

Особенно остро решение вопросов повышения качества учебного процесса стоит в сфере высшего юридического образования, где наиболее очевидна необходимость поиска новых подходов в обучении студентов. При этом рубикон рассматриваемой проб­лемы состоит в балансе фундаментального (классического) и специального (ведомственного) юридического образования.

Дискуссия правоведов о том, чему надо учить современных студентов-юристов, разделила их на два лагеря. Одни отстаивают академическую подготовку юристов широкого профиля, другие предлагают узкоотраслевую правовую специализацию. Первые считают, что университетское юридическое образование должно обеспечивать обучение эрудированных специа­листов, разбирающихся в различных отраслях права (каковых около 60). Сторонники другого подхода в качестве контраргумента отмечают, что на практической работе нужны прежде всего квалифицированные юристы, способные работать в специализированной правовой сфере. В условиях усиливающегося обособления и специализации направлений правоприменительной деятельности высокообразованные, но не практикоориентированные выпускники вузов, придя на работу, не способны без дополнительной подготовки в полной мере исполнять профессиональные обязанности.

Профессор А. Копабаев, член Совета по правовой политике при Президенте РК, выступая в июне 2015 года на республиканском форуме, посвященном состоянию подготовки юридических кадров, отметил, что эта проблема неоднократно рассматривалась на заседании совета, на котором Генеральный прокурор, а также первые руководители других правоохранительных органов подчеркивали низкий уровень такой подготовки и ставили вопрос о ее коренном реформировании и дальнейшей модернизации.

– В чем же причины недостаточно качественного юридического образования?

– Правоведами называются разные причины. Приведем основные: недостаточная теоретическая и слабая практическая подготовка студентов, нехватка квалифицированных профессорско-преподавательских кадров, отсутствие системности по переподготовке преподавателей, нехватка качественного учебно-методического материала и другие.

Размышляя о причинах недостаточно качественного юридического образования, действительно можно отметить значительное увеличение количества учебных заведений, не обеспечивающих должный уровень образования. Обратимся к статистике: сегодня в Казахстане функционируют 127 высших учебных заведений, в том числе большое количество юридических вузов и факультетов. Обучением юристов занимаются: бакалавриат – 61 учебное заведение, магистратура – 38, докторантура – 7. Для сравнения отметим, что во всем Советском Союзе функционировало 52 юридических вуза.

Спрос сформировал предложение – предоставлением юридического образования стали заниматься многие учебные заведения, и не только государственные, и не только высшие. Надо признать, что частные вузы по юрис­пруденции составили серьезную конкуренцию государственным учебным заведениям. Юридические факультеты стали создаваться в непрофильных вузах, в том числе в районных центрах, где не просто найти преподавателя с ученой степенью. Из-за нехватки высококвалифицированных специалис­тов-педагогов в сфере юридического образования в большинстве регио­нальных вузов сложно на хорошем уровне подготовить юристов.

В результате следует признать, что конкурентная среда, увеличение количества юридических вузов не привели к желаемому повышению качества образования.

И наконец, при подготовке юристов следует особое внимание обращать на формирование навыков правоприменения. К сожалению, активное обновление законодательства способствовало распространению идей абсолютизации закона в решении тех или иных проблем общества и государства. Как в солидных публикациях, так и в рецензируемых дипломных работах студентов часто приходится встречаться с выводами о том, что если существует какая-то правовая проблема, то надо сменить закон на более хороший вместо совершенствования правоприменительной практики.

– Николай Николаевич, на ваш взгляд, нет ли опасности переизбытка юристов в нашей стране?

– В последние годы в Казахстане наблюдается процесс повышенной востребованности юридического образования. Причин тому множество: стремление к повышению личного социального статуса, легализация возможности получить юридическое образование за плату, возросшие кадровые потребности правоприменительных органов, бизнес-структур, адвокатуры, нотариата и других сфер юридической деятельности.

Спрос рождает предложение. На сегодня контингент студентов в Казахстане составляет более 400 тысяч человек, из них 30 тысяч – будущие юристы. За годы независимости казахстанские вузы подготовили более четверти миллиона юристов. Такие данные привел вице-министр образования и науки Т. Балыкбаев в своем выступлении на республиканском форуме, посвященном состоянию подготовки юридических кадров в РК, проходившем в июне 2015 года. По его словам, несмотря на то что каждый второй оте­чественный вуз готовит юристов, в некоторых из них качество образования находится не на должном уровне.

Так, в Казахстане в 2015 году получили дипломы бакалавра 9 889 человек, при этом трудоустроено 65%, диплом магистра права получили 1 735 человек, из них трудоустроен 51%. Невостребованных юристов намного, как минимум вдвое, больше общей потребности в юридических кадрах. А вот высокопрофессиональных, чья квалификация устраивала бы конкретную компанию, конкретный государственный орган, найти всегда непросто.

– Как аналогичные вопросы качества юридического образования решаются в других странах, например в России?

– Проблема состояния и перспектив развития юридического образования в России многократно становилась темой парламентских слушаний в Совете Федерации, в ходе которых качественное юридическое образование в РФ было признано важным условием формирования гражданского общества и правового государства.

Еще в 2000-х годах председатель Конституционного суда РФ В. Зорькин отмечал: «Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, при большом количестве ежегодно выпускаемых юристов обнаружилась проблема их перепроизводства. Многие выпускники оказываются невостребованными, нередки случаи официальной регистрации дипломированных юристов в качестве безработных; с другой стороны, общество все еще испытывает большую потребность в юристах высокой квалификации, способных активно работать в направлении реализации правовых преобразований современного общества».

Значительным этапом на пути совершенствования юридического образования России стал 2009 год, когда 26 мая был принят Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в РФ» и вышло соответствующее поручение правительству. Была создана комиссия по общественной оценке качества юридического образования. В результате проведенной работы Общероссийской общественной организацией «Ассоциа­ция юристов России» выработаны рекомендации по повышению качества юридического образования: прекращение приема студентов на юридические факультеты непрофильных вузов, разработка образовательных стандартов, противодействие коррупции и другие. Кроме того, независимые эксперты Ассоциации юристов России провели обследование 98 юридических вузов и факультетов, согласившихся пройти проверку со стороны юридического сообщества на качество образования. Аккредитацию смог пройти только один из десяти российских вузов (факультетов), готовящих юристов.

Как видно из приведенной информации, Россия так же, как и Казахстан, обеспокоена проблемами качества юридического образования и принимает меры по повышению его эффективности, привлекая к их решению не только ответственные госорганы, но и юридическую общественность страны.

– Какие меры по повышению качества юридического образования предлагается принять в Казахстане?

– Казахстанская юридическая общественность предлагает пересмотреть вопросы подготовки юридических кадров и организовать ее в соответствии с запросами современности и международными стандартами. Для подготовки юридических кадров нового поколения рекомендуется разработать новые квалификационные требования с определением минимально допустимого количества штатных остепененных преподавателей.

Основные направления модернизации юридического образования, по нашему мнению, должны быть нацелены на создание новых образовательных технологий. Это предполагает переориентацию с преимущественно информативного типа обучения на обучение, позволяющее выявлять и развивать познавательные и творческие способности студентов, воспитывать у них волевые и профессиональные качества личности, обеспечивающие эффективную профессиональную дея­тельность юристов.

Содержание профессионального юридического образования формируется не только в традиционном учебном процессе. Постоянными составляющими должны стать учебно-профессиональные тренинги, работа по освое­нию различных специальных видов деятельности, включение в реальную юридическую практику.

Кроме того, необходимо упорядочить конкуренцию на рынке образовательных услуг. Не менее важным представляется изучение вопроса о целесообразности обучения студентов по юридической специальности в непрофильных государственных высших учебных заведениях.

Безусловно, высказанные предложения не могут считаться исчерпывающими. Повышение качества профессиональной подготовки юристов – проблема общегосударственная, поскольку юристы – это основная сила страны по построению правового государства. Поэтому и рассматривать решение всех вопросов следует с учетом мнения всего общества.

Хотелось бы подчеркнуть, что главная задача высшего юридического образования заключается в постоянной адаптации его содержания к потребностям общества, оно должно быть гибким для введения своевременных коррективов в учебный процесс. Государственная политика в этой сфере должна гибко реагировать на меняющиеся потребности общества и быть ориентированной на подготовку специалистов по различным отраслям права, в том числе новых направлений, малоизученных, но востребованных на практике.

В связи с этим представляется очень важным и требующим детального исследования выявление и анализ факторов, которые сегодня и в перспективе могут повлиять на содержание и качество отечественного юридического образования. Представляется, что решение поставленных задач нам вполне по силам.