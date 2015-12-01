​Цель – обеспечить внутренний рынок

Накануне в Пекине состоялись переговоры между руководителями АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз», АО «ҚазМұнайГаз» – переработка и маркетинг» и компании PetroChina Company Ltd. – дочерней структуры государственной корпорации КНР СNPС, партнера КМГ-ПМ по управлению нефтеперерабатывающим заводом «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в Шымкенте.

В ходе переговоров президента АО «НК «КМГ» Сауа­та Мынбаева и вице-президента Китайской национальной нефтяной корпорации Ван Дунзиня между КМГ-ПМ и PetroChina подписано соглашение, направленное на дальнейшее сотрудничество в области нефтепереработки в Казахстане.

Документом предусмотрено развитие взаимодействия в целях дальнейшего обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан качественными нефтепродуктами.

Также между ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и компанией СРЕСС состоялось подписание дополнительного соглашения к EPC-Контракту («под ключ») на реализацию этапа 2-го Проекта «Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ», направленного на увеличение мощности завода и глубины переработки нефти. Дополнительное соглашение фиксирует твердую цену ЕРС-Контракта на основании полученного ТОО «ПетроКазахстан ОйлПродактс» положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию проекта.

Отметим, что PetroChina – крупнейшая компания в структуре китайской нефтяной государственной корпорации CNPC, управляющая активами в сфере добычи, переработки, нефтехимии и природного газа. Контрольный пакет акций PetroChina принадлежит CNPC.

СРЕСС – нефтяная инженерно-строительная компания, подразделение корпорации CNPC, имеющая обширный опыт реализации крупных инвестиционных проектов по всему миру, включая Китай и Казахстан.