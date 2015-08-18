В состав делегации вошли представители региональной палаты предпринимателей, центра обслуживания инвесторов АО «НК «СПК «Актобе». Основная цель поездки – изучение опыта по ускоренному развитию современной Турции, в частности промышленного центра – города Конья и механизма функционирования индустриальной зоны, где действуют 9 организованных промышленных и 15 малых индустриальных зон. Для развития межрегионального сотрудничества делегация посетила ряд предприятий в сфере стройиндустрии, металлообработки, энергетики с применением «зеленых» технологий. На встрече с мэром города Анталья обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества в туристической сфере. В организованной промышленной зоне Конья действуют 520 предприятий 80 различных секторов производства, численность работающих – 30 тыс. человек. Здесь получили развитие такие отрасли, как автомобильная промышленность, машиностроение и производство оборудования, изделий из металла, пластмассы, продуктов питания, мебели, бумажной и неметаллической минеральной продукции. В ходе посещения ОПЗ Конья были презентованы инвестиционный потенциал и проекты актюбинского региона, предложения предприятий о партнерстве в различных сферах экономики.
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