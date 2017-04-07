​Цель – привлечение инвестиций

В ходе встречи рассмотрен проект Национальной стратегии РК по привлечению инвестиций на 2017–2022 годы, разработанный Министерством по инвестициям и развитию РК совместно с экспертами Всемирного банка.

Напомним, что в рамках реализации поручений Главы государства Нурсултана Назарбаева было создано акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Invest». Эта компания будет выступать в качестве единого переговорщика с транснациональными компаниями и крупными инвесторами от имени Правительства Казах­стана. Председателем правления компании стал Максат Кабашев.