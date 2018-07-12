​Цель – развивать сотрудничество

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего углубления торгово-экономических отношений двух стран, включая инвестиционное партнерство и межрегиональное взаимодействие, а также перспективы совместных проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

Бакытжан Сагинтаев отметил заинтересованность в более тес­ном и взаимовыгодном сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта, малого и среднего бизнеса, а также налаживании трансферта новых технологий и ноу-хау. На сегодня в Казах­стане с участием швейцарских компаний успешно реализуются проекты в машиностроении, строительстве, агропромышленном и горно-металлургическом комплексах.

Премьер-министр также подчеркнул, что в РК создан благоприятный инвестиционный ­климат для зарубежных инвес­торов с существенными налоговыми и таможенными преференциями. С начала 2017 года введен безвизовый режим на 30 дней для граждан Швейцарии. Принимаемые меры позволят увеличить количество швейцарских предприятий, вкладывающих инвестиции и осуществляющих трансферт технологий в экономику Казахстана.

Наряду с этим Бакытжан Сагинтаев пригласил швейцарские финансовые институты принять активное участие в работе Международного финансового центра «Астана», отметив, что Швейцария и Казахстан успешно сотрудничают в рамках международных финансовых структур и входят в состав одной группы при Международном валютном фонде и Всемирном банке.

Следует отметить, что за 2005–2017 годы валовой приток прямых инвестиций из Швейцарии в Казахстан составил 20,6 млрд долларов, а товарооборот между двумя странами по итогам 2017-го достиг 3,2 млрд долларов, это на 21% больше, чем в 2016-м. На 1 мая в РК зарегистрировано 436 юрлиц, филиалов и представительств со швейцарским участием.