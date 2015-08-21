Свежий выпуск Цель – реальный валютный курс Ирина НОС

Глава Правительства отметил, что Правительство и Национальный банк РК приняли совместное заявление о переходе к новой экономической политике: реформам в реальной экономике и режиму денежно-кредитной политики.

В заявлении указано, что в настоящее время, учитывая усиление негативных факторов в мировой экономике, Правительством и Национальным банком разрабатывается пакет структурных реформ для обеспечения устойчивого долго­срочного роста экономики и занятости. Нацбанк, исполняя поручение Президента ­Нурсултана Назарбаева, начал реализацию мер по переходу к инфляционному таргетированию в среднесрочной перспективе.

– Национальный банк и Правительство Республики Казахстан приняли решение приступить с 20 августа 2015 года к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, отменить валютный коридор и перейти к свободно плавающему обменному курсу. Обменный курс тенге будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. Это означает, что изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке, – заявил Карим Масимов.

Цитируя совместное заявление, Премьер-Министр отметил, что 15 июля Национальным банком было принято решение о расширении валютного коридора с целью обеспечения более гибкого и плавного формирования обменного курса тенге. В документе также говорится, что ситуация в глобальной экономике продолжает ухудшаться, снижаются мировые цены на основные экспортные продукты нашей страны – нефть и металлы, что негативно сказывается на темпах роста ВВП и повышает уязвимость отечественной экономики, ее подверженность внешним шокам. А снижение экспортных доходов оказывает негативное влияние на доходы республиканского бюджета и платежный баланс страны.

В этой ситуации экономическая политика будет направлена в первую очередь на сохранение социально-экономической стабильности с целью недопущения спада производства, сокращения инвестиционной и кредитной активности, увеличения безработицы и снижения благосостояния населения. При этом необходимость поддержки комплекса структурных реформ Правительства во всех секторах экономики создает объективные предпосылки к ускорению перехода к инфляционному таргетированию.

Также указано, что новая экономическая политика в условиях фундаментальных негативных изменений в мировой экономике требует новой денежно-кредитной политики для обеспечения баланса между экономическим ростом и стабильностью цен.

Таким образом, отмена валютного коридора и переход к свободно плавающему курсу тенге сформирует обменный курс на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов.

– Это означает, что изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке, – говорится в совместном заявлении.

Затем глава Правительства пояснил, что Нацбанк оставит за собой возможность участия на внутреннем валютном рынке путем проведения валютных интервенций.

– Национальный банк не будет вмешиваться в формирование рыночного уровня обменного курса тенге, но оставляет за собой возможность участия на внутреннем валютном рынке путем проведения валютных интервенций в случае, если возникнет угроза дестабилизации финансовой системы страны.

Формирование обменного курса на основе рыночного спроса и предложения без вмешательства со стороны государства создаст предпосылки для восстановления экономического роста, повышения кредитной и инвестиционной активности, создание новых рабочих мест и снижение инфляции до 3–4%, – зачитал Карим Масимов одно из ведущих положений документа.

Кроме того, в заявлении говорится о потенциале новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, которая будет способствовать решению стратегических задач экономической политики – достижение долгосрочного устойчивого роста отечественной экономики, низкого уровня инфляции, повышение уровня занятости и укрепление благосостояния казахстанцев.

Премьер-Министр особо подчеркнул, что Правительство и Нацбанк примут все меры для поддержки социально уязвимых слоев населения, а также не допустят необоснованного роста цен, особенно на социально значимые продукты и услуги.

Затем общим голосованием членов Правительства совместное заявление было одобрено.

По словам председателя правления Национального банка РК Кайрата Келимбетова, реализация новой кредитно-денежной политики будет способствовать решению стратегических задач экономической политики и не только является частью большого пакета структурных реформ, разработанных Правительством, но формирует соответствующий ответ тем вызовам, которые стоят в среднесрочной перспективе.

Премьер-Министр поручил акимам областей принять меры для поддержки социально уязвимых слоев населения через повышение уровня адресной социальной и жилищной помощи, финансируемой из местного бюджета.

– Поручаю также принять пакет организационных мер для недопущения необоснованного роста цен, особенно на социально значимые продукты и услуги. Акимам необходимо обеспечить мониторинг и контроль ситуации на местах, – указал глава Правительства.

При этом он возложил координацию оперативных мер на первого вице-премьера Бакытжана Сагинтаева, а социальных вопросов – на заместителя Премьер-Министра Бердыбека Сапарбаева.

– Конечно, режим свободного плавания тенге для нас будет новым процессом, но мы долго к этому готовились и теперь подошли вплотную. И это одна из составных частей комплекса структурных реформ, о которых мы говорим. Мы изучали опыт, рассматривали ситуацию в наиболее подходящих по структуре экономики странах. Я считаю, что с учетом структуры нашей экономики, а также ситуации на мировых рынках, наиболее подходящими ориентирами для нас являются Австралия и Канада. Эти страны похожи на нас, они находятся на более высоком уровне развития, поэтому свою экономическую политику мы будем строить, исходя из накопленного там опыта. Также нужно учесть, что тот экономический тренд, в котором мы находимся, длительный, и надо заглядывать на 5–7 лет вперед, – заключил Карим Масимов.

На следующем заседании Правительства, по словам Премьера, будет обсуждаться конкретный пакет необходимых структурных реформ, задачи, связанные с пересмотром бюджета нынешнего года, и, конечно, вопросы макроэкономической политики.