Цель – увеличить доходы от логистики
Подготовила Юлия Магер
Развитие транспортно-логистических связей стало одной из важных тем повестки прошедших в Туркменистане саммитов – консультативной встречи президентов стран Центральной Азии и Азербайджана и заседания Совета глав государств СНГ. О том, как межгосударственное сотрудничество в данной сфере может помочь в повышении роли Казахстана в евразийской транспортной системе, мы попросили рассказать эксперта-консультанта Центра институционального анализа и реформ Казахстанского института общественного развития Камилу АМУРТАЕВУ.