Цель – увеличить доходы от логистики

– Президент Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает стратегическую важность реализации транспортно-логистического потенциала Казахстана и укрепления международного сотрудничества в этой сфере. Какую роль играет взаимодействие с Россией в развитии транспортных коридоров Север – Юг и повышении эффективности транзитных перевозок?

– На мой взгляд, главный практичес­кий смысл сотрудничества РК и РФ в транспортной сфере заключается в обеспечении предприятиям обеих стран устойчивого доступа к внешним рынкам. Поэтому сделанное на встрече на высшем уровне в Авазе заявление Президента Касым-Жомарта Токаева об особой актуальности маршрута Север – Юг имеет вполне конкретное экономическое содержание. Для нашей республики восточная ветвь этого коридора, проходящая через Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран, означает дополнительный выход к портам Персидского залива и далее к Индии.

Масштаб уже существующего взаимодействия показывает, что речь идет о значимой части транспортной экономики.

По данным КТЖ, в 2025 году железнодорожные перевозки между Казахстаном и Россией составили 92,1 миллиона тонн. Экспорт казахстанских грузов транзитом через РФ достиг 21,5 миллиона тонн, увеличившись на 20,4 процента, а российских грузов через РК – 17,3 миллиона тонн с ростом на 16,1 процента.

Это показатели сотрудничества в целом, а не только по линии Север – Юг. Но они позволяют сделать важный вывод, о том, что две страны уже располагают значительной грузовой базой, поэтому развитие коридоров должно опираться на реальные потребности предприятий и перевозчиков.

Для казахстанского экспортера практическая задача выглядит примерно так: предприятие может найти покупателя в Иране или на другом южном рынке, но сделка состоится только в том случае, если доставка оставляет приемлемую маржу. При высокой стоимости перевозки, длительном ожидании вагонов или непредсказуемом прохождении границ географическая доступность рынка остается формальной. Поэтому результат сотрудничества следует измерять тем, какой объем продукции отечественные предприятия смогут поставлять на конкурентоспособных условиях.

Уже принятые решения создают основу для такой работы. В июле 2024 года Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран подписали дорожную карту синхронного развития восточного маршрута Север – Юг. При подписании были обоз­начены целевые показатели пропускной способности: 15 миллионов тонн в год к 2027 году и 20 миллионов тонн к 2030-му. Однако увеличение мощности железной дороги не означает автоматического роста объемов перевозок. Мощность должна быть обеспечена заказами, подвижным составом и согласованной работой всех участков.

Считаю, что следующий приоритет – обеспечить регулярный сервис с понятной сквозной стоимостью и предсказуемым сроком доставки. Казахстан и Россия могут продвинуть эту работу через согласование графиков, тарифных условий и пропуска поездов на пограничных станциях. Для восточной ветви необходима столь же тесная координация с Туркменистаном и Ираном, ведь задержка на любом участке влияет на конкурентоспособность всего маршрута.

Для казахстанского предприятия это вполне практический вопрос. Даже при наличии покупателя за рубежом высокая стоимость перевозки или неопределенность со сроками способны сделать поставку невыгодной. Поэтому я бы оценивала результат сотрудничест­ва по тому, расширяются ли возможнос­ти нашего экспорта и становится ли доставка надежнее.

– Какие возможности имеются для расширения транспортно-логистического потенциала Казахстана в отношениях со странами Центральной Азии и какие меры необходимо принять в регио­не для формирования единого пространства перевозок?

– Главный резерв транспортного сотрудничества в Центральной Азии – сокращение временных и финансовых издержек при перемещении товаров между соседними государствами.

Строительство дорог необходимо, однако его экономический эффект ограничен, если перевозчики сталкиваются с очередями на границах, повторным оформлением документов и несогласованной работой контрольных служб. Поэтому развитие инфраструктуры должно сопровождаться улучшением условий перевозки на всем маршруте.

На встрече в Авазе Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить внутрирегиональную торговлю с порядка 13 миллиардов долларов в 2025 году как минимум до 20 миллиардов. Дос­тижение этой цели во многом зависит от возможностей предприятий организовывать регулярные поставки. Для бизнеса принципиально важно заранее рассчитывать стоимость доставки и быть уверенным в соблюдении сроков. Такая предсказуемость позволяет переходить от разовых сделок к долгосрочным

контрактам.

Особенно наглядно это проявляется в торговле продовольствием. Для партии овощей, фруктов или молочной продукции задержка означает риск порчи, дополнительные расходы на охлаждение и сокращение оставшегося срока реализации. Для промышленного предприятия несвоевременная доставка комплектующих может нарушить произ­водственный график. Таким образом, потери времени в пути влияют на себестоимость продукции и устойчивость хозяйственных связей между странами.

Приоритетное значение имеет сог­ласование процедур на наиболее загруженных направлениях. Речь идет о режиме работы пограничных служб, предварительном обмене сведениями о грузе, порядке проверок и мерах по сокращению очередей. Эффективность этой работы следует оценивать по фактическому времени прохождения границы, включая периоды пиковой нагрузки. При этом важно учитывать весь процесс. Ускорение отдельных операций дает ограниченный результат, если задержка сохраняется на следую­щем этапе контроля.

Основа для дальнейшего взаимодействия уже существует. На саммите СНГ Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о внедрении электронного обмена разрешительными документами с Узбекистаном и Кыргызстаном. Экономическая ценность цифровизации определяется тем, насколько она сокращает время оформления и число действий перевозчика. Если сведения приходится повторно вводить или подтверждать на бумаге, возможности электронного обмена используются не полностью.

– Особое внимание Казахстан уделяет развитию Среднего коридора, усилению его роли через сопряжение с другими международными транспортными маршрутами. В частности, на встрече глав ЦА в Туркменистане Президент предложил рассмотреть возможности интеграции Среднего коридора с инициативой TRIPP. Как это может повлиять на роль нашей страны в евразийской логистике?

– Предложение нашего Президента – это возможность расширить выбор марш­рутов для грузов, проходящих через Казахстан. При этом важно обозначить тот факт, что в Авазе было предложено обсудить сопряжение Среднего коридора с TRIPP на эксперт­ном уровне. Следовательно, речь идет об оценке перспектив, а будущий экономический эффект еще необходимо обосновать.

TRIPP предусматривает развитие сообщения через территорию Армении между основной частью Азербайджана и Нахчываном. В рамочном соглашении Армении и США проект рассматривается как звено транскаспийской торговли при сохранении армянского суверенитета и юрисдикции. При создании необходимых транспортных связей он может расширить возможности доставки через Южный Кавказ с дальнейшим выходом на Турцию.

Для Казахстана возможны два основных экономических сценария. Если новое направление сделает Средний коридор более привлекательным по стои­мости и срокам, оно может привлечь дополнительные грузы, увеличить загрузку железных дорог и портов Актау и Курык. Если же произойдет перерас­пределение существующих перевозок между направления­ми на Южном Кавказе, то основным преимуществом станет более широкий выбор маршрутов. Различие принципиально, от него зависят потребность в новых мощностях и обос­нованность инвестиций.

При этом возможности Казахстана во многом определяются работой каспийского участка. Дополнительный путь после пересечения моря не устраняет ожидание судов, задержки в портах или ограничения железнодорожных подходов. Поэтому развитие связей с TRIPP должно сопровождаться повышением регулярности морских перевозок, производительности терминалов и согласованности расписаний. Грузоотправитель оценивает время и стоимость доставки от отправления до прибытия, и преимущества одного участка могут быть потеряны из-за простоев на другом.

Важно также учитывать интересы казахстанских производителей. Увеличение транзита способно поддержать более частые отправки и снизить затраты на единицу груза. Однако при недостатке мощностей оно может усилить конкуренцию за места на судах и в терминалах. Поэтому развитие марш­рута должно обеспечивать отечественным экспортерам возможность заранее бронировать перевозку и планировать поставки на понятных условиях.

Более существенное укрепление роли Казахстана связано с участием наших компаний в организации доставки по всей цепочке. Для этого необходимо развивать услуги операторов, которые согласовывают работу перевозчиков, предлагают клиенту общую стоимость и отвечают за движение груза на всем пути. В сочетании с хранением, обработкой и распределением товаров это позволит увеличивать доходы от логистики внутри страны. В целом способность привлекать грузы и организовывать их доставку будет определять место Казахстана в евразийской транспортной системе.