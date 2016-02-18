Стороны обсудили состояние торгово-экономических отношений между Казахстаном и Грузией, сотрудничество в сфере промышленности и АПК, использование транзитного потенциала двух стран, в частности развитие Транскас­пийского международного транспортного марш­рута, воп­росы взаимной защиты инвестиций.

Первый вице-премьер РК ознакомился также с реформами, проводимыми в Грузии в рамках рейтинга Всемирного банка Doing Business.

Ранее Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с вице-премьер-министром, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили, в ходе которых обсуж­дались вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества.

Первый заместитель Премьер-Министра РК ознакомился также с работой Батумского морского порта и нефтяного терминала, принадлежащего АО «КазТрансОйл».