Стороны обсудили состояние торгово-экономических отношений между Казахстаном и Грузией, сотрудничество в сфере промышленности и АПК, использование транзитного потенциала двух стран, в частности развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, вопросы взаимной защиты инвестиций.
Первый вице-премьер РК ознакомился также с реформами, проводимыми в Грузии в рамках рейтинга Всемирного банка Doing Business.
Ранее Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с вице-премьер-министром, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили, в ходе которых обсуждались вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества.
Первый заместитель Премьер-Министра РК ознакомился также с работой Батумского морского порта и нефтяного терминала, принадлежащего АО «КазТрансОйл».