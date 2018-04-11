​Цель – в сплочении

В ходе встречи Президенту Казах­стана была представлена информация о текущей деятельности партии, а также отчет об итогах проведения IV съезда молодежного крыла «Жас Отан».

Глава государства отметил важную миссию молодежного крыла партии в процессе реализации государственной политики.

– Съезд молодежного крыла «Жас Отан» прошел успешно. В соответствии с моим поручением должна осуществляться политическая работа среди молодежи. Цель «Жас Отан» – сплотить вокруг себя всю молодежь Казахстана, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев подробно остановился на достигнутых результатах по итогам проведенного съезда.

– В IV съезде приняли участие более 1 500 делегатов из всех областей и регионов. В первый день форума состоялась конференция партии, были проведены пять специальных панельных сессий, – сказал первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

Кроме того, Маулен Ашимбаев доложил Президенту Казахстана об участии партии в реализации стратегических государственных и отраслевых программ, в том числе «Рухани жаңғыру» и «Цифровой Казахстан».

Также первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» проинформировал Главу государства о ходе формирования кадрового резерва партии.

По итогам встречи Нурсултан ­Назарбаев дал ряд конкретных поручений в направлении усиления работы партии по различным сферам деятельности, сообщила пресс-служба Президента.