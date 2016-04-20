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Цель всех мудрых
Грегори ГЛИССОН, профессор-эмеритус, университет Нью-Мексико (США)
Первый Президент Казахстана спокойно, мужественно и объективно объяснил суть современной проблемы. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в настоящее время существует неограниченное количество возможностей для цивилизационного прогресса и в то же время возросли угрозы и риски с развитием передовых технологий.

Самая большая угроза для всего человечества – это проблема войны. Президент охарактеризовал современную ситуацию и определил пять шагов вперед. Первый шаг является самым важным именно сейчас — сокращение оружия массового поражения. Нурсултан Назарбаев объяснил в Манифесте, что сейчас «Договор о нераспространении ядерного оружия не выполняет своего предназначения».
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является лишь частичным и несовершенным решением проблемы ядерного оружия. После изобретения ядерного оружия в 1945 году целью всех мудрых лидеров стало полностью и окончательно ликвидировать оружие массового уничтожения. Основная идея в концепции «Атом для мира», сформулированной американским президентом Дуайтом Дэвидом Эйзенхауэром, заключалась в одновременном сдерживании ядерного распространения и предоставлении всем странам результатов развития ядерной науки.

Заявляя о своем плане в ООН в декабре 1953 года, Эйзенхауэр провел четкое разграничение между научным и оружейным использованием ядерной нау­ки. Он был заинтересован в продвижении научных исследований и развитии торговли с одновременным проведением неустанного контроля над ядерными вооружениями. Эйзенхауэр представлял, что ООН создаст такое международное агентство по наблюдению, которое, при соответствующих условиях, сможет со временем получить полномочия по регулированию расщепляющихся материалов. И вскоре, в 1957 году, такое агентство – МАГАТЭ – было создано. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан в августе 1963 года. Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в марте 1970 года.

Так как «Великим ядерным державам» только удалось остановить распространение ядерного оружия, но не удалось добиться успеха в ликвидации ядерного оружия, другие страны начали формировать и создавать договоры о “безъядерных зонах.” Эти договоры создают зоны на запрет приобретения, разработки, производства, обладания, накопления и развертывания ядерных взрывных устройств и технологий. Юрисдикция этих зон распространяется только на околоземное пространство и воздушное сообщение; она не распространяется на морское сообщение, подпадающее под действие доктрины «открытого моря» (mares Liberum). Эти зоны включают в себя Африку (Договор Пелиндаба), Латинскую Америку и государства Карибского бассейна (Договор Тлателолько), южную часть Тихого океана (Договор Раротонга), Юго-Восточную Азию (Бангкокский договор), Антарктику (Антарктический договор) и безъядерную зону в Центральной Азии (БЗВЦА). Все Южное полушарие покрыто такими безъядерными зонами. На территории Казахстана под эгидой МАГАТЭ создан Банк низкообогащенного ядерного топлива, предназначенного для государств, планирующих развивать атомную энергетику. Это является важным шагом в установлении доверия между странами.

Казахстан зарекомендовал себя в качестве одного из первых мировых лидеров в продвижении преимуществ ядерной науки, демонстрируя при этом на всю планету приверженность миру, свободному от ядерного оружия. Все страны, большие и малые, молодые и старые, богатые и бедные, должны последовать примеру Казахстана.

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