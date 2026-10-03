Цель – замещение импорта

Все больше предприятий региона берут курс на импортозамещение. Подобная бизнес-стратегия приводит к увеличению их доли на рынке за счет вытеснения аналогичной зарубежной продукции и переориентации спроса на изделия казахстанского производства. Это выгодно как отечественным предприятиям, так и экономике страны в целом.

Завод KazPromAluminum, расположенный в Темиртау, – один из тех, кто уже ощутил преимущества работы над замещением импорта. Это единственное в регионе предприятие, специализирующееся на изготовлении экструдированных алюминиевых профилей различной конфигурации для нужд строительства, машиностроения и энергетики.

– Раньше основной объем изделий из алюминия поступал в Казахстан из России, Беларуси и Китая, – пояснил технический директор завода KazPromAluminum Александр Темирбулатов. – Когда мы только открылись, то узнали, что рядом с нами находятся три производителя светодиодных светильников, вынужденных импортировать корпуса из алюминия. Теперь этот сегмент осветительных приборов они заказывают у нас. Это обернулось удешевлением и экономией времени.

Мощность темиртауского завода – до 250 тонн изделий из алюминия в месяц. Здесь способны выпускать как стандарт­ные общестроительные виды профиля, так и изделия по чертежам заказчика. Предприятие оснащено современными станками производства КНР.

Технологический процесс почти полностью автоматизирован. Все начинается с загрузки в револьверную печь алюминиевого биллета – кругляка длиной шесть метров. Он нагревается почти до 500 градусов, режется на куски и отправляется под гидравлический пресс, где происходит процесс экструзии.

Прессом, как огромным шприцом размягченный металл продавливается сквозь специальную матрицу, и на выходе получается профиль требуемой формы.

Тут его подхватывает специальное устройство – пуллер – и укладывает на длинный стол охлаждения. Потом профиль слегка растягивают, чтобы убрать внутреннее напряжение металла и придать правильную геометрическую форму. После чего режут на части нужной заказчику длины и отправляют в так называемую печь старения. В ней алюминий закаляется, набирает требуемую твердость.

– У нас на заводе есть отдел техничес­кого контроля, – продолжил рассказ Александр Темирбулатов. – Его специалисты оценивают прочностью металла с помощью специального прибора – твердомера. Когда показатели выпущенной продукции соответствуют стандарту, ее упаковывают и отправляют на отгрузку.

Если брать во внимание уровень казахстанского содержания в готовой продукции темиртауского завода, то он довольно высок – почти 90%. Этого удалось достичь благодаря использованию отечественного сырья.

Раньше производитель закупал алюминиевые биллеты в России, а потом из-за проблем с логистикой и растущих затрат на транспортировку перешел на казахстанский металл. Сейчас его доставляют из Шымкента и Алматинской области.

– Для производства биллетов используют чушки А7, то есть литые заготовки в виде брусков из чистого первичного алюминия. Их везут из Павлодара, – сообщил технический директор предприятия. – Это сырье расплавляют, после чего методом легирования и добавления металлолома доводят до нужных параметров. Нам эта технология знакома. Поэтому хотим наладить собственное производство.

Что касается производственного персонала, то в одну смену на заводе KazPromAluminum работают 12 человек. Это операторы станков и их помощники, корректировщик, отвечающий за обслуживание матриц, а также специалисты ОТК и упаковщики. Благодаря автоматизации большой штат предприятию не требуется.

Следует отметить, что на заводе следят за соблюдением техники безопас­ности. Этому способствует система видеонаблюдения с элементами автоматизации и искусственного интеллекта, отслеживающая нахождение работников в потенциально опасных зонах. В случае если возникнет сбой или нарушение, сразу будет подан звуковой сигнал и работа станка автоматически прекратится.

В планах администрации предприя­тия расширить возможности системы безопасности, а также внедрить «цифровой склад» и использовать современные технологии для контро­ля качества выпускаемой продукции.

Руководство предприятия намерено наращивать производственные мощности. Сейчас здесь готовятся к строи­тельству цеха по выпуску тех самых алюминиевых биллетов.

Идут переговоры с поставщиками плавильных печей, литейных машин и прочего оборудования. Для завода важно, чтобы оно обладало высоким уровнем автоматизации. Кроме того, предприятие намерено приобрести линию для порошковой покраски профиля, а также установить новый гидравлический пресс. Он позволит выпускать профили с большими габаритами и массой, в результате чего расширится ассортимент продукции.

– После введения в эксплуатацию участка по выпуску биллетов мы перестанем зависеть от поставок сырья, – подвел итоговую черту под своим рассказом технический директор завода KazPromAluminum. – Соответственно, снизится себестоимость продукции, вырастет прибыль, которую на заводе смогут вкладывать в развитие. Это значит, что предприятие станет более конкурентоспособными, к чему мы и стремимся.