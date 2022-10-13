Целая россыпь наград

В Кувейте завершился чемпионат Азии по фехтованию среди спортсменов до 23 лет, который принес Казахстану одну золотую,

две серебряные и пять бронзовых медалей.

Всего в первенстве континента приняли участие спортсмены из 15 стран, которые боролись за медали на шпагах, саблях и рапирах. Нашу страну представляли 24 спортсмена, бившиеся во всех видах оружия.

Первыми на пьедестал поднялись казахстанские шпажисты Богдан Лукин и Кирилл Павлов, которые завоевали бронзовые награды. Кстати, здесь бились сразу 44 спортсмена.

Еще большего успеха в поединках на шпагах добились наши девушки. Так, чемпионкой состязаний стала София Николайчук, а бронзовая награда досталась другой казах­станке – Владиславе Андрее­вой. При этом наши «мушкетерки» встретились между собой в полуфинале, и Владислава лишь на один укол уступила будущей золотой медалистке турнира – Софии. Впрочем, Андреевой не стоит расстраи­ваться, так как она, например, обошла действующую чемпионку нашей страны Александру Тамбовцеву, которая в тот день и вовсе не попала на пьедестал.

Очередную «бронзу» первенства континента Казахстан получил по итогам командного первенства по рапире среди девушек. В составе нашей сборной медалями были награждены Виктория Зинова, Камила Бекболат, София Актаева и Алена Гноева.

Успех отпраздновала и мужская сборная по шпаге, которая завоевала серебряную медаль. В составе нашей команды блеснули Богдан Лукин, Георгий Тинников, Никита Жулинский и Кирилл Павлов. Они дошли до финала, где уступили лишь сильной сборной Южной Кореи со счетом 41:45.

В последний день соревнований снова порадовали девушки. Наша женская сборная, но уже по сабле, стала бронзовым призером первенства. На этот раз наградами были отмечены Жасмин Капыджы, Диляра Исабекова, Каиша Жаныбек и Адема Серикбай.

А напоследок блеснула и женская сборная по шпаге, которую представляли София Николайчук, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева и Виктория Кайдарова. Они дошли до финала и смогли принести Казахстану серебряные награды.