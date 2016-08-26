​Целебный «Горельник»

фото Бориса Бузина

Согласно плану модернизации и благоустройства инфраструктуры на территории спортивных объектов Универсиады 2017 года – высокогорного катка «Медеу» и горнолыжного курорта Шымбулак, «Горельник» преобразил владелец одного из местных ресторанов в рамках социальной ответственности бизнеса.

Вода в источнике, поступающая с глубины 320 мет­ров, радоновая, слабоминерализованная и теплая: ее круглогодичная температура +21 градус. Никаких удобств для омовения в «Горельнике» до недавнего времени не было: кругом одни камни, а сама вода вытекала из накренившейся трубы. Но его популярность от этого не убавлялась: люди даже в очереди стояли. И неудивительно – источник целебный: способствует снижению артериального давления, излечению кожных заболеваний, оказывает противовоспалительное действие, придает энергию и бодрость.

– Сейчас, когда вокруг источника выросла инфраструктура, это место посещают от 500 до 800 человек в день, – сказал замдиректора государственного природного парка «Медеу» Самгат Ермекбаев. – За здоровьем и свежим воздухом горожане приезжают сюда семьями, притягивает это место молодежь, иност­ранных туристов, спорт­сменов.

Здесь созданы комфортные условия как для принятия водных процедур, так и для отдыха, занятий спортом и трапезы. Под трубой поставлен помост, саму трубу, конечно, поменяли. Рядом стоят две купели: одна с теплой водой из источника, вторая – с горной водой. Также установлена спортивная площадка с различными турниками, беседка со столом и скамейками. Все из натурального дерева.

– Все это бесплатно и для общего пользования, – подчеркнул С. Ермекбаев.