​Целевые ориентиры развития

Так, основой стабильной бюджетной политики является баланс доходной и расходной частей бюджета, в этой связи инициатива по внедрению бюджетного правила позволит совершенствовать управление государственными финансами. Экономическое развитие после пандемии требует первоочередного вложения средств в промышленное производство, включая выпуск лекарственных препаратов, аграрный сектор, пищевую промышленность и так далее. В этом ключе меры, направленные на стимулирование обрабатывающего сектора, диверсификацию экономики будут способствовать повышению его вклада в экономическое развитие, а также повышению экономической, продовольственной безопас­ности страны.

Чтобы обеспечить промышленное развитие ведущих горно-металлургических отраслей экономики, необходимо учесть состояние рудно-сырьевой сос­тавляющей, где особенно ценной видится инициатива по созданию Национальной геологической службы. Но стремясь укрепить ресурсный потенциал и обеспечить привлечение инвесторов, на мой взгляд, необходимо выстраивать приоритеты, делая акцент на отечественных инвесторах, а при формировании цифровой базы данных геологической информации максимально привлекать отечественных специалистов и технологии.

Как верно отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, данная служба не должна монопольно владеть информацией о недрах, необходимо помнить, что рудные богатства являются общенациональным достоянием.

Меры, озвученные Главой государства относительно АПК, являются оптимальными, поскольку в мелких населенных пунктах как раз ограничения в доступе к пастбищным угодьям – довольно острая проб­лема, наряду с трудностями, связанными со сбытом мяса от мелких фермерских хозяйств.

В современных условиях для многих секторов необходима «цифровая перезагрузка». Как отметил Президент, требуется она и в государственном секторе. Сегодня IT-решения в сфере госуслуг опережают многие страны СНГ, но, тем не менее, существуют проблемы. Инициатива по переводу 100% государственных услуг в цифровой формат требует подготовки населения к этой новой реальности. В этой связи представляется необходимым повышение всеобщей цифровой грамотности.

В центре внимания мирового сообщества и нашей страны продолжает оставаться пандемия и ее последствия. И инициатива по созданию На­циональной системы прог­нозирования биобезопасности, вопросы развития инфраструктуры здравоохранения и фармацевтики являются актуальными и требуют повышенного внимания. В решении этих насущных проблем должным образом необходимо обеспечить информационную открытость. Ведь в начале пандемии неудовлетворительное обеспечение медицинскими препаратами стало серьезной проблемой, вызвавшей социальную напряженность. На этом фоне могут быть и серьезные социальные конфликты.

Обеспечение качественного образования в современных условиях в какой-то мере «завязано» на телекоммуникационных сетях. В переходе в офлайн из онлайн либо наоборот следует предусмотреть адаптационный период для самих детей. Несмотря на развитие повсеместного дистанционного обучения, дети школьного возраста должны быть в социуме, поэтому следует продемонстрировать высокую степень важности очного форма­та обучения.

В аспекте региональной политики был выделен вопрос развития моногородов. Здесь следует отметить огромную роль градообразующего бизнеса, в котором сосредоточено 40% промышленного производства. Для моногородов, безусловно, необходима диверсификация экономики в целях снижения их зависимости от градообразующего предприятия. Однако для перспективных предприятий следует разрабатывать совместные комплексные инвестиционные планы с участием градообразующего бизнеса, региональных властей, а также представителей малого и среднего бизнеса.

Как показывает мировая прак­тика (Отчет о глобальных рисках от 2021 года, подготовленный Всемирным экономическим форумом), к числу мировых вызовов относятся проблемы экологии. Особое место занимает доступ к питьевой воде. На мой взгляд, ситуация с водоснабжением является главным критерием цивилизованности страны, поскольку чистая питьевая вода – залог здоровой нации.

Решение вопросов экологии обуславливает и концепция устойчивого развития, и развитие альтернативных источников энергии. Три «кита» устойчивого развития охватывают и социальную сферу. Инициативы, направленные на повышение заработной платы, улучшение жилищных воп­росов позволят повысить социальное положение многих граж­дан, что в целом способствует улучшению благосос­тояния народа.