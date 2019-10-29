​Цели, перспективы, проекты

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Ануар Калмыков

В Лондоне состоялось 6-е заседание Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) под сопредседательством вице-ми­нистра иностранных дел РК Романа Василенко и государственного министра по торговой политике Великобритании Конора Бернса.

Участники заседания, в том числе более 50 представителей бизнес-кругов Великобритании, рассмотрели результаты деятельности МПК за прошедший год, а также наметили основные направления дальнейшего развития сотрудничества.

– Великобритания – стратеги­ческий и один из основных торгово-экономических партнеров РК. Двусторонний товарооборот наших стран из года в год демонстрирует положительную динамику роста. Приверженность Казахстана открытости для британского и других западных рынков проявляется в постоянных усилиях нашего Правительства по упрощению условий для инвестиций и торговли для иностранных предприятий. В результате, соглас­но опубликованному отчету Всемирного банка Doing Business 2020, Казахстан занимает уже 25-е место из 190 стран, поднявшись на 3 позиции по сравнению с прошлым годом, – отметил Роман Василенко.

Казахстанский дипломат подчеркнул, что нашим странам необходимо и далее укреплять диалог по формуле «сырье в обмен на инвестиции и передовые технологии» с последующим выходом на создание совместных производств.

В свою очередь Конор Бернс отметил, что Великобритания и Казахстан развивают сотрудни­чество во многих областях, включая образование, нефтегазовую, горнодобывающую, финансовую сферы, химическую промышленность, машиностроение, металлургию и гражданскую авиацию.

– Казахстан – стремительно трансформирующаяся и диверсифицирующаяся экономика, в которой сегодня заинтересованы британские компании. Наше правительство готово предложить всю необходимую поддержку для инвестирования в ваш процветающий рынок, – добавил Конор Бернс.

В рамках МПК поднимались воп­росы развития корпоративного управления в МФЦ «Астана», пост­роения новой модели регулирования индустрии гражданской авиации Казахстана, развития ГЧП в сфере здравоохранения, дальнейшего формирования профессионально-технических коллежей РК и так далее. Отдельно обсуждались такие темы, как управление водными ресурсами в сельской местности, развитие животноводства и утилизация отходов.

Участники заседания МПК и двусторонних переговоров подтвердили намерения сторон продолжать укрепление и расширение стратегического партнерства по всем направлениям.

В рамках встречи в Лондоне был подписан ряд двусторонних документов. Так, меморандум о финансировании инвестпроектов в Казахстане с участием британского бизнеса заключен между АО «НУХ «Байтерек» и Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance).

ТОО «Artex Construction» и Independent Power Corporation подписали соглашение о создании энергетической компании, зани­мающейся разработкой экологически чистой энергии и сосредоточенной на проекте строительства в Актау газовой турбины комбинированного цикла мощностью 250 МВт. А еще – меморандум о взаимопонимании по созданию здесь же цифрового СП по развитию нового дата-центра.

АО «Казгеология» и британская компания Astra Mining заключили соглашение о разведке трех месторождений в Казахстане, а казах­станская Aurora Mining и британская RPA Inc – о предоставлении консалтинговых услуг в сфере недропользования.

Помимо заседания МПК, Роман Василенко в Лондоне провел встречу с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Кристофером Пинчером.

Роман Василенко ознакомил коллегу с текущей ситуацией и политическими изменениями в нашей стране, а Кристофер Пинчер, отметив динамичность процесса политической модернизации Казахстана, подтвердил приверженность Великобритании дальнейшему развитию стратегического партнерства с нашей страной.

Стороны обсудили проект нового Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобри­танией, подписание которого планируется после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе в Лондоне прошли 3-е пленарное заседание казахстанско-британского Делового совета и Kazakhstan Global Investment Forum 2019, организованный изданием Financial Times, журналом fDi, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «Kazakh Invest» и посольством РК в Великобритании.

В работе форума приняли участие более 200 руководителей компаний из обрабатывающего, сельскохозяйственного, химического, горнодобывающего и финансового секторов, сфер металлургии, альтернативной энергетики, логистики и цифровых технологий.

Мероприятие было посвящено обширным возможностям Казах­стана в сфере бизнеса и инвестиций, а также последним политическим и экономическим преобразованиям в стране.

Участники форума отмечали большие перспективы развития и взаимовыгодного сотрудничества на площадке МФЦА, действующего на принципах английского права. Особое внимание было уделено взаимодействию в контексте реа­лизации китайской инициативы «Пояса и пути».

В рамках мероприятия состоя­лось торжественное вручение премии за создание лучшей свободной экономической зоны Global Free Zones of the Year 2019, ежегодно присуждаемой журналом fDi. Казах­станская СЭЗ «TURKISTAN» стала победителем в трех номинациях, в том числе по поддержке малого и среднего бизнеса по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

В рамках 3-го пленарного заседания казахстанско-британского Делового совета, сопредседателями которого являются торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Казахстану баронесса Эмма Николсон и председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, бизнесмены из двух стран обсудили дальнейшие планы по развитию сотрудничества.

По итогам заседания было подписано соглашение между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и инвестиционной компанией Da Vinci Capital о создании совместного фонда прямых инвестиций на сумму 100 млн долларов. В рамках соглашения фонд инвестирует не менее 40 млн долларов в казахстанские предприятия, занятые в секторе информационных технологий и цифровизации, с целью их развития и последующего вывода на IPO.

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