В Astana Opera прошел благотворительный концерт с участием детей с особыми потребностями.

Концерт состоялся при поддерж­ке столичного акимата во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Его главными участниками стали музыкально одаренные дети с непростыми медицинскими диагнозами. Вместе с мастерами сцены они великолепно пели, играли на музыкальных инструментах, демонстрировали другие творческие способности.

– В Год детей, который провозглашен в Казахстане, особое внимание хочется уделить подрастающему поколению. Поэтому театр с радостью откликнулся на инициативу проведения в наших стенах благотворительного концерта с участием юных талантов. Целительная сила музыки позволяет им справляться с недугом, раскрывает новые грани личности, помогает окунуться в мир творчества. Мы искренне рады, что концерт собрал полный зал зрителей, которые поддержали юных артистов. Надеемся, что впереди их ждет большая творческая жизнь, наполненная новыми свершениями, – сказала замес­титель директора Astana Opera Айжан Курмангалиева.

Один из участников концерта – третьеклассник Дарын Ажмолдаев, профессионально занимающийся вокалом и обладающий прекрасным чистым голосом. Он исполнил неаполитанскую песню Santa Lucia, всеми любимую песню Н. Жакыпа «Әке-Ана» и другие произведения. В 4,5 года мальчику поставили диагноз аутизм, до 6 лет он не говорил, но постоянно слушал музыку. Благодаря эффективной методике коррекции поведения ребенок достиг колоссальных успехов в развитии: сначала начал петь, а потом и заговорил. Сейчас Дарын продолжает свои занятия в школе вокала, стал лауреатом республиканских и международных конкурсов, поет в составе детского инклюзивного хора «Балауса» дворового клуба «Үркер», участники которого тоже вышли на сцену Камерного зала им. К. Байсеитовой.

Свой талант продемонстрировали также Халид Харсиев, представивший ингушскую народную песню «Лорса лида», Ернур Турмаханбетов, исполнивший произведение А. Баханова «Асыл ана», а также Ясмин Бектеубаева, Даниял Джуасов, Нурым Нарымбаев и другие начинающие артисты.

Поддержать ребят на сцену Камерного зала им К. Байсеитовой вышли и солисты Astana Opera – Назим Сагынтай и Ержан Саипов, которые дуэтом исполнили песню «Дархан дала», казахскую народную песню «Гүлдерайым», произведения Р. Леонкавалло, В. А. Моцарта.

Специально для гостей музыкального вечера в фойе театра подготовили фотоэкспозицию «Один день из жизни семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом» и выставку рисунков и поделок, созданных детьми с расстройством аутистического спектра.

– Количество выявленных случаев аутизма у казахстанских детей за последние семь лет выросло в пять раз. По данным Республиканского научно-прак­тического центра психичес­кого здоровья за прошлый год, на динамическом наблюдении с расстройством аутистического спектра состоит свыше 4,8 тысячи пациентов, – отметила учредитель образовательного фонда Abaqus-daryn Шынар Ажмолдае­ва. – Главной целью нашего мероприятия было показать, что дети с аутизмом могут прекрасно петь, танцевать, рисовать, играть на музыкальных инструментах. И самое важное – занятия творчеством помогают ребятам интегрироваться в социум.