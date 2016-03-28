Хрупкая и нежная, с тонкими чертами лица Жанна выбрала себе профессию модельера-конструктора еще в юности, работала в одном из модных ателье Семея. Из-за серьезной травмы шейного отдела позвоночника у девушки отказали ноги, плохо «слушалась» правая сторона верхней части туловища. Родители много раз показывали дочь специалистам и даже в Китай возили на операцию. Надежду на исцеление они не теряют и по сей день, как и сама Жанна. Девушка не сидит днями напролет в инвалидном кресле, а по несколько часов занимается на тренажерах, которые собственноручно изготовил для нее отец. Сегодня у Жанны уже нормально функционирует правая рука, а впервые стоять самостоятельно она научилась на самодельных ходунках.

Однажды ее внимание привлекло увлечение соседки по больничной койке, мастерившей в палате мягкие игрушки.

– Я решила заняться тем же и после первых удачных опытов поняла, что это приносит удовольствие не только мне, – рассказывает Жанна. – Очень обрадовались мои родители, потому что с того момента их дочь почувствовала себя нужной. Сначала я сделала игрушки своим племянникам, для которых смастерила героев их любимых мультфильмов.

Через некоторое время с творчеством Жанны Жабековой мог­ли познакомиться все желающие – ее работы были выставлены на ярмарке-выставке, организованной по инициативе местной Палаты предпринимателей и Совета деловых женщин района. Народ не просто любовался, а в течение часа раскупил все мягкие игрушки.

Буквально из ничего она может сотворить чудо. Ее творения полны жизни, потому что Жанна вкладывает в них душу. Сегодня девушка шьет игрушки не только по заказу своих односельчан. Благодаря Всемирной паутине и возможностям социальных сетей о талантливой мастерице теперь знают в Германии, Польше и Таиланде. Посылки с игрушками носит на почту и отправляет за границу мама. Жанна только успевает отвечать на письма новых друзей, в которых они искренне восхищаются ее творчеством.

К 8 Марта представители Совета деловых женщин района подарили мастерице новую швейную машинку. А из далекого Таиланда в село Кокпекты поклонники отправили недавно большую посылку с материалами, из которых Жанна будет шить свои удивительные игрушки.

Директор районного филиала Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева сообщила также, что «Даму-Көмек» обещает мастерице помочь открыть этим летом в родном селе собственный цех. Яркие и веселые, изготовленные из экологически чистых материалов, а главное с любовью, игрушки от Жанны, словно живые, и имеют большой спрос. А это значит, что у девушки, возможно, уже очень скоро появятся помощники.

С недавних пор Жанна стала ощущать боль в ногах. Врачи говорят, это хороший признак, и многочасовые занятия на тренажерах, по их мнению, сыграли здесь далеко не последнюю роль, как впрочем и увлеченность любимым делом.

У хрупкой девушки, обладающей невероятной силой духа, каждый день расписан по минутам. Практически все время занимают творчество и тренировки, а когда устает особенно сильно, берет в руки книгу любимого классика, слушает музыку. А силы для борьбы с недугом, по ее словам, придает вера в успех любимого дела и в то, что обязательно придет день, когда она начнет снова ходить.