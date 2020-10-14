Целый арсенал ножей и заточек нашли у заключенных колонии в Алматинской области

Целый арсенал обнаружили у заключенных колонии в Алматинской области, где неделю назад произошла массовая драка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
После ЧП МВД провело срочную проверку исправительного учреждения. У осужденных изъяли десятки ножей, заточек и других острых предметов. Помимо этого, у многих нашли мобильные телефоны.
"Результатом проведенного обыска стало выявление и изъятие 50 средств мобильной связи, 35 колюще-режущих предметов, использование которых могло привести к трагическим последствиям для самих осужденных и сотрудников учреждения", – сообщили в МВД РК.
Напомним, массовая драка произошла ночью шестого октября в колонии общего режима в поселке Заречный Алматинской области. В потасовке участвовали пятнадцать заключенных. В основном это те, кто осужден за убийства и педофилию.
Семеро арестантов пострадали, троих отправили в больницу. Зачинщикам грозят штраф, исправительные работы или еще несколько лет к тюремному сроку.