Цемент, очищающий воздух Свежий выпуск 992 Любовь ДОБРОТА, Милан

Белоснежное шестиэтажное стеклянное здание «Палаццо Италия» (Palazzo Italia) издалека притягивает к себе взоры посетителей ЭКСПО-2015. Оно словно покрыто геомет­рической сеткой и буквально завораживает своим необычным видом. Конструкцию, как произведение искусства, можно рассматривать с разных точек, всякий раз находя новую перспективу, достойную восхищения и удивления.

Издали плетеная архитектура фасада напоминает дерево, раскинувшее свою крону, устремленную ввысь. По замыслу архитекторов геометрический рисунок выражает идею так называемого «урбанистического леса». Таким способом зодчие решили напомнить человечеству о первичности природной архитектуры, глобальной проблеме исчезновения лесных ресурсов на планете, о связи человека с окружающей средой и о необходимости возвращения в наши города зеленых насаждений. Palazzo Italia выглядит настолько необычно, что сразу и не поймешь, что это – здание, воспринимая скорее как городскую скульп­туру, как монумент, устремленный в будущее.

– 3D-технологии позволили разработать фасад здания из 750 панелей, – рассказывает архитектор Сюзанна Традати (Susanna Tradati), архитектор Palazzo Italia, которая проектировала павильон вмес­те с Мишель Моле (Michele Mole) и студией Nemesi & Partners. – Это был эксперимент, и мы не знали, каким будет конечный результат. Это сродни созданию произведения искусства, когда мастеру сложно представить, каким оно в итоге получится. Азарт, страсть, желание вложить душу в работу над архитектурным шедевром переполняли всю нашу группу. Работать над проектом было сложно, но и интересно. Воплотить идею каменного леса оказалось возможным благодаря пластичности биодинамического цемента. И необычный результат налицо.

Все, кому посчастливилось посетить ЭКСПО-2015 в Милане, согласятся со мной, что результат получился не прос­то необычным, а блестящим. Погружаясь в пространство павильона, поневоле эмоцио­нально переживаешь фактуру и объем удивительной постройки, которую словно обволакивают длинные ветви дерева. Впрочем, главный павильон Италии примечателен не только необычным внешним видом, но и современными технологиями, использованными при реализации столь масштабного инженерного проекта. Специально для его строительства компания Italcementi Group разработала инновационный продукт – биодинамический цемент. Это принципиально новый материал на мировом рынке строительных материалов, конструкции из которого отличаются белоснежной и абсолютно гладкой поверхнос­тью, способной к самоочищению.

Компания, имеющая в своем арсенале Исследовательский и инновационный центр i.lab Italcementi Group, справилась с поставленной задачей и полностью оправдала ожидания группы архитекторов из бюро Nemesi &Studio, концепция которых выиграла международный конкурс по строительству Palazzo Italia. Зодчие предложили построить для ЭКСПО-2015 здание, обладающее уникальными характеристиками и в полной мере соответствующее принципам «зеленой» архитектуры. На такой проект зодчих вдохновила природная архитектура, которая благодаря переплетенным линиям создает чередование света и тени, пустых и заполненных пространств, вызывая ассоциации с джунглями.

– Поначалу мы сомневались, сможем ли удовлетворить запросы архитекторов, – говорит директор Исследовательского и инновационного центра i.lab Энрико Боргарелло. – Но очень быст­ро сконцентрировались и приступили к поиску. При этом все время поддерживали контакты с архитекторами и строи­телями. Связь между архитекторами, дизайнерами, исследователями и строителями помогает улучшить качест­во разрабатываемого продукта и его характеристики. Команд­ная работа дала блестящий результат. Перед нами стояла задача увязать между собой окружающую среду и структуру здания. Такой связью как раз и служит биодинамический цемент, из которого сделаны панели Palazzo Italia, хотя обычный цемент не является фасадным материалом. Мы стремимся улучшить технологии, но не только. Эстетическая сторона для нас также важна. Людям нравится смотреть на красивые здания, и мы горды тем, что можем внести свой вклад в их строительство.

I.active BIODYNAMIC создан на 80% из переработанных материалов, часть из которых состоит из отходов каррарского мрамора, что, собственно, позволяет обеспечить превосходную яркость по сравнению с традиционным белым цементом. Слово «динамический» в названии цемента обозначает специфическую характеристику нового материала, подвижность и пластичность которого позволяют создавать архитектурные элементы со сложной геометрической формой и тонким сечением. Именно такими по своей конструкции являются облицовочные панели итальянского павильона на ЭКСПО-2015. На отделку здания истрачено 2,2 тыс. тонн материала общей площадью 9 тыс. кв. м. Причем панелями из биодинамического цемента i.active покрыта не только внешняя поверхность здания, но и часть внутренних интерье­ров.

И в столь широком использовании i.active BIODYNAMIC нет ничего удивительного, ведь кроме пластичности, его отличают также прочность и долговечность. Материал характеризуется очень низким поглощением воды, высокой долговечностью и повышенной устойчивостью к воздействию атмосферных условий, а еще эстетической красотой и гладкостью создаваемой поверхности. На презентации нового строительного материала Энрико Боргарелло рассказал о подслушанном им диалоге двух подростков, которые при входе в павильон дискутировали между собой, решая, из чего сделаны облицовочные панели Palazzo Italia. Один из них при этом утверждал, что это пластик, а второй оказался куда более продвинутым, проявив осведомленность и информированность, уже зная о появлении на рынке нового вида цемента, кардинально отличающегося от своих предшественников внешним видом и потребительскими свойствами.

Действительно, вид декоративных панелей настолько привлекателен, что вызывает непреодолимое желание не только у детей, но и у взрослых прикоснуться рукой, оставляя при этом приятное ощущение. На ощупь фасад из биодинамического цемента напоминает фактуру мрамора. А присмотревшись, можно даже увидеть свое изображение, словно в отражающем стекле.

– Помню удивление на лицах многих людей в первые дни выставки ЭКСПО, стоящих перед безупречно белым, сложным и массивным павильо­ном Palazzo Italia, – отметила Диана Бракко (Diana Bracco), президент ЭКСПО и генеральный комиссар италь­янского павильона. – Я видела удивление на лицах глав правительств, министров и бизнесменов, когда им говорили, что красивый материал, который они видят, это цемент. Вы не ожидаете, что это цемент, но это именно он и есть. И такой цемент был создан в результате итальянских исследований, использован итальянскими архитекторами для строительства «Дома Италии» на ЭКСПО.

Самое удивительное, что белоснежным панелям не грозит загрязнение осадками и воздействием внешней среды. Здание, благодаря особым биодобавкам, будет впитывать азот и оксиды азота из атмосферы, а затем при нагревании солнечными лучами фасад превратит их в инертные соли. В крупных городах смог загрязняет здания, но в данном случае поверхность здания очищается от смога самостоятельно. В этом и кроется очищающий эффект i.active BIODYNAMIC. И этой своей способностью «ловить» определенные загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе, он напоминает деревья, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород. Органическую связь с природой подчеркивает и то, что павильон Palazzo Italia оснащен стеклянной фотоэлект­рической крышей, которая в течение дня будет вырабатывать солнечную энергию. Электроэнергии, генерируемой такой «крышей» в светлое время суток, будет достаточно для обеспечения как головного павильона, так и прилегающих построек.

– Это просто фантастика, – делится своими впечатлениями от знакомства с инновационным строительным материа­лом шымкентский предприниматель Ильяс Темирбеков, директор ТОО «Alibao». – Италия всегда отличалась креативностью, но то, что я увидел сегодня, поражает и масштабом замысла, и грандиозностью его воплощения. Удивительно, но i.active BIODYNAMIC является готовой сухой смесью, в которую достаточно долить воды, чтобы получить абсолютно белый высокоподвижный строительный раствор. Компания Italcementi Group способна создавать уникальные технологии, предложив всему миру принципиально новый путь движения вперед. Мало того, что речь идет о само­очищающемся и снижающем уровень загрязнения цементном строительном растворе, так он еще полностью пригоден для повторного применения в качестве инертного материала после переработки.

Сейчас компания Italcementi Group занята оформлением пакета документов на получение патента на изобретение биодинамического цемента, готовясь предложить потенциальным потребителям инновационный продукт. Пока приобрес­ти его можно только в Италии, но постепенно продажа начнется во всех странах, где компания имеет свои заводы по производству цемента. Конечно, цена на биодинамичес­кий цемент выше, чем стоит привычный нам строительный материал.

Карло Пезенти, генеральный директор Italcementi Group, сравнил даже новый продукт компании с Prado и Ferrari, впрочем, думаю, подразумевая при этом скорее определенный стиль жизни, нежели затраты на приобретение товаров известных брендов. Инновационный цемент тоже вполне можно причислить к статусным вещам, которые непременно найдут свое­го потребителя. А построенное из него экологичное и символичное здание Palazzo Italia будет служить на благо инноваций и после Всемирной выставки. В нем решено расположить центр техничес­ких инноваций.

– Всемирные выставки исторически связаны с деятельностью компании Italcementi в области инноваций, – отметил Карло Пезенти, генеральный директор компании Italcementi Group. – На Всемирной выставке «ЭКСПО-1876»­в Париже она отмечена серебряной медалью. Международный успех имел также итальянский павиль­он, построенный с использованием прозрачного цемента и ставший символом Международной выставки «ЭКСПО-2010» в Шанхае. Теперь вот новый биодинамический цемент, который использован для строительства павильона Palazzo Italia на Международной выставке «ЭКСПО-2015» в Милане. Кроме того, «традиционной» индустрии нравится использовать такие строительные материалы, которые могут внести свежую струю и предложить новые возможности строительному сообществу.

Наши исследовательские проекты приводят к таким результатам и решениям, благодаря которым архитекторы и инженеры могут воплотить свои идеи в жизнь и построить очень красивые здания, такие как Palazzo Italia. А значит, итальянцы продолжат удивлять мир своими инновациями, показывая всем, что наша страна может предложить что-то новое миру и способна создавать уникальные технологии.