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В мире , США
Цена бензина в США обновила исторический максимум

Средняя цена галлона (3,78 л) бензина в США впервые превысила $5, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации. Это на $1,93 выше, чем в то же время в прошлом году, и на 19 центов больше, чем на прошлой неделе, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

При этом водителям в ряде штатов галлон бензина обходится значительно дороже – например, в Калифорнии средняя цена составляет $6,43. Дешевле всего топливо в Джорджии ($4,67), Миссисипи и Арканзасе ($4,52), а также в Луизиане ($4,53).

Associated Press указывает, что цена $5 является рекордной только без учета инфляции. С поправкой на инфляцию дороже всего в истории бензин был в июле 2008 года ($4,11, что эквивалентно сегодняшним $5,4).

Ассоциация автомобилистов называет несколько факторов удорожания бензина. Во-первых, жители США больше времени проводят за рулем незадолго до и спустя некоторое время после Дня поминовения, который отмечается в последний понедельник мая, – увеличивается спрос. Во-вторых, сказывается и рост цен на нефть в мире на фоне санкций против российского энергетического сектора. В-третьих, в США нефтеперерабатывающие мощности сократились во время пандемии, некоторые из предприятий до сих пор закрыты.
 

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