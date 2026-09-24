Цена легких денег

О правовой культуре молодежи здесь говорили представители правоохранительных органов, психологи и те, кто уже знает цену нарушения закона на собственном опыте.

Встреча на тему «Закон и порядок: правовая культура современной молодежи» была организована совместно с прокуратурой города Астаны. В ней также участвовали сотрудники департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы.

Одним из сильных моментов стал разговор студентов с молодым осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 64 Комитета УИС. Его имя не разглашалось из соображений конфиденциальности, лицо скрывали медицинская маска и кепка. Но в целом парень, представший перед учащимися, внешне почти ничем от них не отличался. Выдавала его лишь форма одеж­ды осужденных.

На вопрос, что подтолкнуло его к преступ­лению, молодой человек ответил просто:

– Легкие деньги. Хотелось помочь семье, быстрее закрыть вопросы – купить машину и телефон…

На свободе у него остались родители и двое младших братьев. Близкие просили его не связываться с незаконной деятельностью, но он не прислушался к их словам.

– Это не стоит того, чтобы портить себе жизнь. Сколько бы ни было денег, сколько бы вам ни пообещали, в итоге все равно окажешься здесь, – сказал он, обращаясь к студентам.

Теперь ему предстоит провести десять лет в условиях строгого режима. Четыре года он уже отбыл.

На вопрос аудитории об условиях жизни, возможностях для занятий спортом, учебы, увлечениями ответ был немногословным: обычный день складывается из подъема и работы. Из спортивных занятий, по словам осужденного, доступен только турник, возможностей для учебы и хобби практически нет.

Первокурсник AIU Айсултан признался, что разговор с человеком по ту сторону экрана произвел на него сильное впечатление.

– Было жалко и немного страшно смот­реть на этого парня. Он ведь ничем не отличается от нас. И я подумал: что будет с ним, когда выйдет? Как нам рассказали, судимость может еще долго влиять на его жизнь. Ни денег в итоге не заработал, ни перспектив на будущее. Какая хорошая девушка захочет выйти замуж за человека, который столько лет провел в заключении? – рассуждал студент.

Главный специалист отдела воспитательной работы среди осужденных департамента уголовно-исполнительной системы по городу Астане Нурсултан Айтбеков отметил, что такие встречи имеют большое воспитательное значение. При этом закон, по его словам, не должен восприниматься как система запретов и наказаний.

– Закон – это прежде всего правила, которые позволяют людям жить рядом друг с другом безопасно и справедливо. Хотел бы пожелать студентам уверенно идти к своим целям, получать качественное образование, уважать законы и помнить, что будущее каждого из них во многом зависит от решений, которые они принимают сегодня, – отметил Нурсултан Айтбеков.

Член Совета по профилактике наркоправонарушений ДП Астаны, психолог, общественный деятель Сейткали Мирзада отметил, что сегодня важно уходить от привычного формата «не делай, это плохо», нужно смещать акцент на психологическую устойчивость молодежи, внутреннюю опору, навыки саморегуляции и способности противостоять деструктивному влиянию.

В течение года совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, профильными центрами и образовательными учреждениями планируется провести более 50 профилактических тренингов и мероприятий.

Необходимость менять подход подтверж­дают и результаты исследования. В онлайн-опросе приняли участие 1 229 человек, 98,5% из которых – студенты. Еще около 250 молодых людей были опрошены офлайн. Почти половина онлайн-респондентов – 48,7% – выбрали психологическую устойчивость среди навыков, которым хотели бы научиться. При этом полностью доверяют профилактическим мероприятиям 27,3% опрошенных, еще 36,7% – частично.

– Для нас это важный сигнал: с моло­дежью необходимо говорить на понятном ей языке и предлагать не только информацию о рисках, но и реальные инструменты для жизни, – подчеркнул Сейткали Мирзада.

Один из таких инструментов – возможность обратиться за психологической помощью анонимно. Участникам встречи напомнили о работе контакт-центра 111, где можно получить консультацию. Организаторы подчеркнули: если возникла проблема, не нужно бояться просить о поддержке. Главное – сделать это еще до того, как ситуация приведет к серьезным последствиям.

О них рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Астаны капитан полиции Жандос Сейтенов. По его словам, профилактическая работа строится комплексно: полицейские разъясняют ответственность за хранение и сбыт наркотических средств, а психологи помогают разобраться в причинах, которые могут привести человека к употреблению наркотиков или вовлечению в их распространение.

Один из студентов уточнил, какой максимальный срок предусмотрен за распространение наркотиков.

– Пожизненное лишение свободы, – ответил Жандос Сейтенов.

Из аудитории последовал вопрос: почему наказание столь суровое? Капитан полиции пояснил, что распространение наркотиков представляет опасность не для одного конкретного человека, а затрагивает много людей, ломая их судьбы. Это прес­тупление против общества, последствия которого можно сравнить с лишением человека жизни.

Жандос Сейтенов также обратил внимание на возраст тех, кто оказывается вовлечен в наркопреступления. По его словам, особого внимания требует молодежь от 18 до 25 лет. Одним из факторов риска становится окружение, поэтому на таких встречах со студентами говорят не только о наказании, но и об ответственности за собственный выбор.

Именно профилактика, подчеркнули участники встречи, должна предшествовать наказанию. Задача специалистов – успеть поговорить с молодым человеком до того, как предложение о легких деньгах обернется­ уголовным делом.