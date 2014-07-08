Цена на авиабилет из Астаны в Павлодар стала ниже

Министерство транспорта и коммуникаций РК просубсидирует авиарейс по маршруту Астана - Павлодар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 1 июля частота полетов по маршруту Астана - Павлодар увеличится с 4 до 7 рейсов в неделю, а стоимость билета снизится до 18 тыс. тенге. Решение о субсидировании маршрута связано с началом реконструкции автомобильной дороги Астана - Павлодар. Для того чтобы реконструкция трассы не создавала проблем для населения, субсидирование авиарейса будет осуществляться вплоть до конца текущего года", - цитирует пресс-служба председателя Комитета гражданской авиации МТК РК Бекена Сейдахметова.

Всего на текущий момент Минтранском осуществляет субсидирование 7 внутренних авиарейсов по маршрутам Астана - Жезказган - Астана, Алматы - Кокшетау - Алматы, Караганда - Кызылорда - Караганда, Усть-Каменогорск - Караганда - Усть-Каменогорск, Астана - Петропавловск - Астана, Алматы - Петропавловск - Алматы, Алматы - Урджар - Алматы.