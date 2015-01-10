Цена на нефть Brent достигла минимума за 5,5 лет

В мире
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Фото © EPA/StatoilHydro/Oyvind Hagen
Цена на нефть марки Brent в пятницу опустилась в британской столице ниже $50 за баррель и достигла минимального значения за 5,5 лет, сообщает ТАСС.

Это произошло на фоне заявления представителя Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которое свидетельствует о том, что входящие в ОПЕК арабские страны Персидского залива по-прежнему не намерены сокращать объемы добычи для поддержание уровня цены.

К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent снизилась на $1,69 до $49,27 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже цена барреля техасской светлой нефти (WTI) с поставкой в фестивале на промежуточной отметке упала на $1,25 и достигла уровня в $47,52.

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