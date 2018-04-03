​Цена на зерно бьет по муке

Казахстан, по словам генерального директора АО «Костанайский мелькомбинат» Александра Микетки, теряет экспортные рынки, в частнос­ти, из-за роста цен на зерно. При этом в пример он приводит ситуацию конца 2017 года, когда Продкорпорация подняла закупочную цену внутри Казахстана. В результате подорожали мука и изготовленные из нее изделия, соответственно, упала их конкурентоспособность.

Сегодня в Казахстане работает около 350 мельничных предприятий. Ежегодно они перерабатывают около 5,5 млн тонн зерна. В итоге около 2,3–2,4 млн тонн муки уходят на экс­порт. Еще порядка 1,8 млн тонн остается на внутреннем рынке Казахстана. Такие данные озвучил Александр Микетка, говоря о том, что отечественные мукомолы – самый стабильный потребитель отечественного зерна.

– Чем больше будет подниматься цена на зерно, тем значительнее будет утрата позиций на рынке экспорта муки в Афганистане, а это основной наш покупатель, – говорит Александр.

Предприниматель уверен: для решения возникающих проб­лем нужно выработать общие принципы стратегии экспорта переработанной сельхозпродукции. В частности, зеркальные меры нужно использовать по отношению к странам, применяющим, например, нетарифное ограничение в торговле с Казахстаном. Так, Таджикистан после ввода дифференцированного НДС при импорте зерна (10%) и муки (18%) сократил объемы импорта казахстанской муки более чем на 400 тыс. тонн и увеличил объем импорта казахстанского зерна на 800 тыс. тонн. С Кыргызстаном ситуация аналогичная: импорт казахстанской муки сокращается.

Союз мукомолов предлагает отменить возврат НДС экспортерам сырья по примеру Китая. Как вариант, можно ввести дифференцированную ставку возвратного НДС: для зерна – 4%, а для муки – уже 12%. Аналогичный подход следовало бы использовать применительно к экспортерам мяса и молока, а также их производных. По мнению мукомолов, так можно вернуть потерянные позиции.

– Анализ данных за последние 3 года показывает, что при экспорте зерна и муки возвращается в среднем не более 40% сумм НДС, предъявляемых к возврату, – говорит Александр Микетка. – Не возвращаются 60%, что существенно сказы­вается на экономике экспортоориентированных предприятий. Более того, известны случаи, когда предприятия, не желая терять свои деньги, сокращают экспорт и пытаются или уйти на внутренний рынок, или переориентировать производство.

В то же время все предлагаемые мукомолами меры ставят под удар производителей зерна. Получается, что интересы одних будут удовлетворены за счет других. Более того, переработчики забывают, что пот­ребляют в среднем треть от произведенного зерна. Ведь за последние 5 лет средний объем производства зерна составил около 19 млн тонн.