​Цена не изменится

Отечественные производители лекарственных средств и медицинских изделий, а также официальные дистрибьюторы иностранных препаратов взяли на себя обязательства не повышать цены на социально значимые лекарства. На церемонии подписания меморандума присутствовали руководители около 40 фармацевтических организаций, поддержавших социальную акцию. Аким области Жансеит Туймебаев поблагодарил предпринимателей за такую поддержку граждан, имеющих невысокие доходы, и защиту потребителей от не­обоснованного роста цен.