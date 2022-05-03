Цена недоработки акиматов

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов провел в Алматы совещание с акиматами регионов по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

Как было озвучено в ходе мероприятия, рост цен на базовое продовольствие за прошедшую неделю составил 0,6%. Больше всего (на 2,8% и 2,6% соответственно) подорожали морковь и лук. На третьем месте находится картофель (на 2,2%). Далее по убывающей идут сахар (на 1,8%) и мука (на 1,3%). Незначительно (на 1%) подешевела капуста и на 0,1% – подсолнечное масло и куриные яйца.

В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в Алматы (на 1,2%), областях – Костанайской и Восточно-Казахстанской (на 0,9%).

Заместитель Премьер-минист­ра отметил, что акиматами регионов слабо проводится работа по организации поставок ранних овощей из Туркестанской облас­ти. Кроме того, нет надлежащего контроля над розничной торговой надбавкой.

– Рост цен на овощи – результат упущенной возможности заблаговременной контрактации и фиксирования цен на овощи, – отметил Бахыт Султанов.

Так, в частности, по данным акимата Алматы, был заключен меморандум на поставку ранней капусты в объеме 550 тонн по 140 тенге с крестьянским хозяйством «Сейлхан». Однако там не подтвердили акт проведения предоплаты.

Вице-премьер – министр торговли подверг критике работу акиматов по мониторингу формирования ценовой цепочки от поля до прилавка.

К примеру, оптом капуста с полей Жетысайского района Туркестанской области продается по 160–170 тенге. Логистика до Алматы увеличивает ее стои­мость до 190 тенге. С учетом торговой надбавки в 15% цена на прилавках мегаполиса должна составлять не более 220 тенге. Однако по факту она фиксируется на уровне от 280 до 400 тенге.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах. В Восточном Казахстане стоимость капусты должна составлять 240–250 тенге при 15-процентной торговой надбавке. По факту розничная цена в среднем равняется 310 тенге, а торговая надбавка достигает 47,6%!

В Костанайской области при оптовой цене капусты (с учетом стоимости доставки из Туркестанской области) в размере 205 тенге розничная цена колеблется от 412 до 500 тенге.

– При таких ценах невооруженным глазом видны слабая организация и недоработка акиматов. Понимаем, что магазинов много. Однако следует организовать действенную разъяснительную работу, раздать уведомления с требованием соблюдения статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности», чтобы магазины не превышали 15-процент­ную торговую надбавку. Если и после разъяснений торговцы не будут соблюдать законодательство, нужно применять административные меры, – заявил вице-премьер.

В целом, как сообщила пресс-служба Премьер-министра, за прошедшую неделю мероприятиями по контролю над соблюдением предельно допустимой торговой надбавки по Казахстану было охвачено 29,2 тыс. магазинов «у дома», или 69,6% объектов торговли. Выявлено 553 нарушения. В результате торговые объекты добровольно снизили надбавки до 15%.

С начала месяца было выявлено 985 случаев нарушения торговой надбавки, из них семь – повторных.

Заместитель Премьер-минист­ра поручил акиматам ускорить работу по заключению форвард­ных контрактов на поставку казахстанских ранних овощей из Туркестанской области. А также ужесточить контроль над неукоснительным соблюдением объектами торговли предельно допустимой торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, Бахыт Султанов отметил, что в период со второй декады мая по июнь ожидается валовой сбор раннего картофеля в объеме 174 тыс. тонн. В этот период его оптовая цена на поле составит около 150 тенге за кило.

– Учитывая, что физическая доступность картофеля обеспечена, акиматам надлежит принять все меры по недопущению роста цен на него в части торговых надбавок и посреднических цепочек, – заявил Бахыт Султанов.

Аналогичные поручения даны также по другим ранним овощам.