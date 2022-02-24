Цена нефти Brent поднялась до $103 впервые с сентября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 6,66%, до $103,29 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:36 мск (13:36 – по времени Нур-Султана
). Об этом передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
По состоянию на 10:08 стоимость Brent росла на 6,39%, до 103,03$ за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $103 за баррель в сентябре 2014 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 5,97%, до $97,57 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:39 мск.