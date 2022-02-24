Цена нефти Brent поднялась до $103 впервые с сентября 2014 года

В мире
1259
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 6,66%, до $103,29 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:36 мск (13:36 – по времени Нур-Султана). Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.   

По состоянию на 10:08 стоимость Brent росла на 6,39%, до 103,03$ за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $103 за баррель в сентябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 5,97%, до $97,57 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:39 мск.



Популярное

Все
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Павлодарской области
Пожар в доме для престарелых в Кемерово: погибли 20 человек
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
Токаев поставил задачи перед Правительством
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны

Читайте также

Спорт , В мире
Официально объявлен лучший гол ЧМ-2022 в Катаре
В мире , США
В Конгрессе США представили доклад по итогам расследования …
Культура , В мире
Представлен шорт-лист претендентов на "Оскар" в десяти кате…
Образование , В мире
В Афганистане женщинам запретили обучаться в университетах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]