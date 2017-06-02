Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $50
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,9% и составила $49,88 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $50 за баррель 10 мая 2017 года.

Как сообщает РБК, 5 мая нефть марки Brent впервые с конца ноября 2016 года опускалась ниже $47. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в июле 2017 года падала до $46,68 за баррель, напоминает.

Падение тогда претерпели и июньские фьючерсы нефти марки WTI. Они, в свою очередь, опустились до $44,02 за баррель.

Как отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, "несмотря на позитивную статистику по запасам "черного золота" в США, которые сократились вдвое сильнее прогнозов, на 6,4 млн баррелей, рынок радовался недолго". "Что не понравилось трейдерам? Похоже, участников рынка насторожил показатель добычи, который сейчас привлекает особенное внимание игроков. Объем производства углеводородов в стране увеличился на прошлой неделе на 0,24%, или на 22 тыс. баррелей в сутки, достигнув 9,342 млн баррелей в сутки", – говорится в обзоре эксперта.

По его словам, "вопреки ожиданиям стран ОПЕК, продление сделки (согласованное 25 мая на встрече в Вене – Ред.) не вызвало резкого и устойчивого удорожания нефти". "Более того, баррель активно дешевеет и угрожает нарушить целостность важного психологического уровня 50. Агрессивное поведение участников рынка, которые игнорируют позитивные новости и охотно продают на появлении малейших негативных сигналов, говорит о том, что игрокам нужны факты", – подчеркивает Салас.

На его взгляд, "есть большие сомнения в том, что усилия картеля приведут к желаемым результатам". "При таких настроениях Brent, похоже, будет оставаться в депрессии до тех пор, пока ОПЕК не убедит рынок в эффективности своих мер. Или пока в Штатах не начнется снижение объемов добычи и бурения", – добавляет аналитик.

Популярное

Все
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
История одной симфонии повторилась спустя 250 лет в столице Казахстана
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
Брошенных детенышей косули нашли в Павлодарской области
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Экономика
"Забытые" в закрытых банках деньги перевели казахстанцам на…
Экономика
Министр на машине выехал из Уральска в Атырау для проверки …
Экономика
Казахстан нарастит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК
Экономика
Казахстанский шоколад, кокшетауское мороженое, лепсинский м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]