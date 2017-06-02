Цена нефти Brent упала ниже $50

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,9% и составила $49,88 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $50 за баррель 10 мая 2017 года.
Как сообщает РБК, 5 мая нефть марки Brent впервые с конца ноября 2016 года опускалась ниже $47. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в июле 2017 года падала до $46,68 за баррель, напоминает.
Падение тогда претерпели и июньские фьючерсы нефти марки WTI. Они, в свою очередь, опустились до $44,02 за баррель.
Как отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, "несмотря на позитивную статистику по запасам "черного золота" в США, которые сократились вдвое сильнее прогнозов, на 6,4 млн баррелей, рынок радовался недолго". "Что не понравилось трейдерам? Похоже, участников рынка насторожил показатель добычи, который сейчас привлекает особенное внимание игроков. Объем производства углеводородов в стране увеличился на прошлой неделе на 0,24%, или на 22 тыс. баррелей в сутки, достигнув 9,342 млн баррелей в сутки", – говорится в обзоре эксперта.
По его словам, "вопреки ожиданиям стран ОПЕК, продление сделки (согласованное 25 мая на встрече в Вене – Ред.) не вызвало резкого и устойчивого удорожания нефти". "Более того, баррель активно дешевеет и угрожает нарушить целостность важного психологического уровня 50. Агрессивное поведение участников рынка, которые игнорируют позитивные новости и охотно продают на появлении малейших негативных сигналов, говорит о том, что игрокам нужны факты", – подчеркивает Салас.
На его взгляд, "есть большие сомнения в том, что усилия картеля приведут к желаемым результатам". "При таких настроениях Brent, похоже, будет оставаться в депрессии до тех пор, пока ОПЕК не убедит рынок в эффективности своих мер. Или пока в Штатах не начнется снижение объемов добычи и бурения", – добавляет аналитик.