​Цена особая берета

фото Юрия БЕККЕРА

Главная привилегия

В нынешнем году уже 16-е в истории войск правопорядка Казахстана квалификационные испытания на право ношения крапового берета и нагрудного знака «Бүркіт» прошли на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии РК, расположенного в поселке Заречном Алматинской области. 80 кандидатов стартовали ранним утром, и лишь 13 самых крепких и выносливых финишировали через 36 часов.

– Удачная сдача экзамена на право ношения крапового берета не дает никаких материальных преимуществ, – отметил на брифинге, состоявшемся после окончания «сессии краповых беретов», заместитель главнокомандую­щего Нацио­нальной гвардией РК Мухометкали Сатов. – Победителям не полагаются денежные премии, им не дают какую-то дополнительную прибавку к заработной плате. У них есть только одно право: первыми выступить на выполнение боевой задачи. Вот это – главная привилегия обладателя крапового берета.

Сама инфраструктура центра позволяет успешно развивать и совершенствовать боевое мастерство воинов подразделений специального назначения, потому здесь проходят обучение не только бойцы Национальной гвардии, но также и сотрудники других силовых структур. За последние годы больше 10 военнослужащих спецподразделений НГ РК были награждены государственными наградами, поэтому отряд «Бүркiт» для командования – предмет особой гордости, сюда проводится тщательный отбор, для него разработана особая программа боевой подготовки. По этой же причине квалификационные испытания проводятся ежегодно, главная цель их проведения – повышение боевой и профессиональной подготовки военнослужащих.

В целях обмена опытом понаблюдать за ходом квалификационных испытаний нередко приезжают офицеры спецназа разных стран, в этот раз присутствовали двое военнослужащих из Национальной гвардии Российской Федерации. Илья и Руслан сравнивали экзамены в Беларуси и у нас, в конце концов заключив, что здесь «интереснее».

Как категорически заметил начальник центра подразделений специального назначения НГ РК полковник Павел Коваленко, здесь вы не увидите «сырых» бойцов:

– Только после года службы военнослужащий имеет право подать заявку на учас­тие в квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.

В этот раз на экзамен прибыл 81 кандидат. На трехдневном этапе они прошли тестирование, сдали медицинскую и высотную подготовку, показали владение приемами рукопашного боя, элементами акробатики и гимнастики. Что радует командиров, никто не получил минусов. Однако допущены были 80 человек, у одного из вои­нов от перенапряжения появились боли в спине, и его отстранили.

– Мы отмечаем очень серь­езную подготовку кандидатов в нынешнем году, – с удовольствием констатировал П. Коваленко. – Год назад, например, испытать себя вызвались 90 бойцов, но были допущены только 69 человек.

Правду говоря, и отсев среди кандидатов уже с утра был большой. Тех, кто не укладывался во временной норматив, кто отстал от основной группы более чем на 200 метров, безжалостно снимали с дистанции. Был даже такой прецедент – отстали сразу 15 человек, и без всяких поблажек их лишили возможности продолжать борьбу.

Шапка Мономаха

Роль инструкторов и посредников, по сути, краповиков прошлогоднего набора, проста и очевидна – довести кандидата до крайней степени физического и психического изнеможения. По словам подполковника Евгения Родикова, в этом и заключается смысл испытания, призванного проверить, сможет ли испытуемый пройти через определенный порог, сохранив бойцовские качества.

– Прошел – молодец, не смог – тренируйся и готовься к следующему году, – добавляет Евгений Родиков. – Такие испытания проходят в разных регионах, с различными климатическими условиями и разнообразным рельефом. Здесь, под Капшагаем, к примеру, и солнце печет, и от пес­ка идет жар. В карагандинской степи свои особенности – ориентир виден за 10 километров, идешь к нему, и на протяжении долгого промежутка времени обстановка не меняется, что очень сильно давит на психику.

В обязанностях инструкторов – усилить психологическое давление, чем они доб­росовестно и занимаются, постоянно подгоняя кандидатов и угрожая санкциями. И все же опытный глаз увидит, что краповики сочувствуют своим сослуживцам, стараются подбодрить их. Потому все чаще можно услышать, как инструктор напоминает уставшим бойцам:

– Пацаны, это ваш экзамен!

Журналисты и здесь не могли обойти «модный» воп­рос о запрещенных препаратах, повышающих активность и увеличивающих мышечную силу спортсмена. На что Евгений Родиков ответил, что на квалифика­цион­ных испытаниях на право ношения крапового берета допинг ни к чему. Физическая подготовка бойца, несомненно, очень важна, тем не менее многое зависит от моральных качеств кандидата, все испытания пройдет тот, кто сможет одолеть свои слабости. Александр Суворов учил: «Победи себя – будешь непобедим!»

Экзамен на краповый берет военнослужащий сдает один раз в жизни, однако он хорошо знает, что заслужить заветный головной убор легче, чем носить. И никакой допинг здесь уже не поможет. «Тяжела шапка Мономаха» – известные всем слова из монолога Бориса в сцене «Царские палаты» драмы Александра Сергеевича «Борис Годунов» говорят не о весе почти килограммовой золотой тюбетейки, которой золотоордынский хан Узбек наградил за преданность Ивана Калиту, а о грузе ответственности.

Ведь, задумывая квалификационные испытания на право ношения крапового берета, командиры преследовали две цели, во-первых, определить бойцов, обладающих наиболее высокой индивидуальной подготовкой к действиям по обезвреживанию вооруженных преступников и освобождению заложников, умением находить выход в критической ситуации и при чрезвычайных обстоятельст­вах. Во-вторых, дать воинам спецназа стимул к выработке высоких моральных и волевых качеств. Будь это берет зеленого цвета, голубого или цвета крапа, одной из главных идей было то, что право ношения берета нужно заслужить, это своего рода награда, особый знак почета, заработанный через пот, кровь и слезы.

Проверка на прочность

По дороге на полигон в Заречный со мной произошел курьезный случай. На заправочной станции я зашел в магазин купить воды, а вернувшись, не обнаружил своей машины. Как выяснилось позже, водитель залил в бак бензин и, не заметив в темноте моего отсутствия, уехал.

Развернуться на капшагайской трассе непросто, для этого надо проехать практически до поворота на Заречный. Потому пришлось мне догонять свою машину. На обочине голосовали несколько человек, но ни одно авто не останавливалось. Однако стоило мне поднять руку, и ко мне подъехала белого цвета Toyota Camry. Я коротко объяснил ситуацию и вскоре оказался на заднем сиденье «япошки».

Один из мужчин обернулся ко мне и, взглянув на краповый берет на моей голове, спросил:

– У вас что сегодня, праздник?

На что я ответил, что на полигоне молодые бойцы готовятся сдавать экзамен на право ношения крапового берета. Впрочем, это событие действительно праздничное. Ведь проходит оно один раз в год, и в такой день сюда съезжаются ветераны-краповики со всех концов страны. Бесспорно, это хорошая возможность повидаться, пообщаться.

Через пару километров мы увидели мою машину с включенной «аварийкой». А деньги у меня брать мужики отказались.

– Привет краповикам от голубых беретов, – сказал мне на прощание все тот же мужчина.

Теперь до меня дошло, почему мне так повезло, ребята тоже служили и знают цену воинского головного убора. Ведь и голубой берет с тельником бойцу воздушно-десантного подразделения дают не в первый день службы, а только после совершения первого прыжка с парашютом. То есть для начала проверив на прочность.