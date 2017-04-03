​Цена тендера

Камнем преткновения для многих предпринимателей остается система государственных закупок, правила участия в которых меняются ежегодно и не носят системного характера, считает директор ТОО «Батыс терминал телеком» Гилан Саурбаев.

– Принимаемые изменения так же, как и законы, не обсуж­даются с бизнес-сообществом, а просто спускаются сверху, – говорит он. – При появлении общественного резонанса отыг­рывают назад. Из года в год происходит одно и то же. Надо признать, что половина из принимаемых изменений грамотна, но другая половина как-будто высасывается из пальца.

Взять для примера инициативу по созданию экспертных организаций для проведения аттестации строительных компаний, без которой невозможно участвовать в государственных закупках. Все специалисты, работающие в этой сфере, помимо диплома об образовании, должны иметь аккредитацию, полученную в специальных учебных центрах.

– На самом деле все это сводится к тому, что коммерческие структуры, которые проводят экзамены для строителей, без зазрения совести наживаются на этом деле, – убежден Гилан Саурбаев. – При этом, чтобы получить необходимый документ, не обязательно сдавать экзамен, можно просто заплатить.

В Западно-Казахстанской об­лас­ти действуют 5 специально созданных для этого организаций, стоимость аккредитации одного специалиста в них варьируется от 20 до 50 тыс. тенге. И если большой строительной компании необходимо подтвердить квалификацию 50 своих со­труд­ников, не сложно посчитать, в какую цену выльется такое удовольствие и какой куш – ни много ни мало 2,5 млн тенге – перепадет экзаменаторам.

– По своей сути эти фирмы – однодневки, необходимость существования которых отпадет сразу после завершения аккредитации, – говорит строитель. – Мы пытаемся добиться отмены этой нормы в законодательстве о госзакупках или хотя бы смягчить, снизив стоимость проведения экзаменов до 2–3 МРП.

Еще одним решением этой проблемы предлагается присваивать аккредитацию по типу водительских прав – один раз на несколько лет. А не как сейчас – в случае перехода на другое предприятие от специа­листа требуют повторного прохождения экзаменационной процедуры.

Первоначальной целью нововведения было повышение качества строительства. Однако для самих бизнесменов оно, как это у нас часто бывает, стало дополнительной статьей расходов.

В списке трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели-строители, также недоступность заемных средств.

– Для получения кредитов необходимо предоставить залоговое имущество, стоимость которого банки нещадно занижают, – говорит предприниматель. – Поэтому для бизнеса это связано с большими рисками. Немаловажной проблемой является и то, что в нашем регионе нет открытой информации о доступных земельных участках.

По словам бизнесмена, на деле все происходит так: вы определяете нужный для себя участок, при подтверждении, что он свободен от обременений, отправляетесь в отдел архитектуры, где пишете соответствующее заявление. Однако через 2–3 дня на этот участок поступает альтернативное заявление, он уходит к другому человеку и его тут же перепродают. Вы остаетесь без земли, а кто-то наживается на ее продаже.

Нужно отметить, что рыночная стоимость участков в Уральске необоснованно высока – в центре города 10 соток можно приобрести за 50 тыс. долларов. При этом кадастровая цена в разы ниже.

– Среди моих знакомых очень много людей, которые пытались приобрести землю через госорганы, но никто не смог этого сделать, – говорит Гилан Саурбаев.

Совсем другие проблемы волнуют представителей сферы общественного питания. Но и здесь много подводных камней, главным из которых являются проверки санэпидемиологов.

– Бизнес сегодня набирает силу, встает на ноги, но он не может действовать в отрыве от государства, ему нужна поддержка, – считает руководитель ТОО «Отау-Алан» Ляна Турсынова. – Общественное питание является зоной риска, поэтому нас проверяют два раза в год. Но я считаю, что это много.

По словам бизнесвумен, придя с ревизией, специалист-санэпи­демиолог никогда не уйдет без штрафа. Показателем его качест­венно проведенной работы станет обязательное выявление нарушений.

– Даже если проверяющий заметит, что с кастрюли со свежесваренным компотом сняли крышку, чтобы он быстрее остыл, он найдет в этом нарушение. Так как баки, в которых варят и подают компот, должны быть разные, – говорит наша собеседница.

По ее словам, нарушения не классифицируются по степени риска, и каждое влечет за собой штраф.

По меньшей мере странными, к тому же связанными с дополнительными тратами бизнеса в период кризиса, по мнению предпринимательницы, являются требования санитарных норм иметь на каждого работника три комплекта одежды, а на кухне – три набора столовой посуды.

По этому поводу предпринимательница писала депутатам Мажилиса и недавно получила ответ из Министерства национальной экономики о том, что ее мнение поддержано в части столовой посуды и спецодежды. Так что хоть и медленно, но государство поворачивается к МСБ лицом.