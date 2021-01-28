Цена выживания

– Вот еще два письма сегодня через egov отправила...

Вера Смирнова рассказывает о своих постоянных мытарствах, связанных с получением препаратов, без приема которых состояние ее семилетнего сына сразу же ухудшается.

– Одно – в Шымкентский городской акимат, адресованное акиму Мурату Айтенову, а второе – в городское управление здравоохранения. Будет ли толк от них? Куда я только не обращалась, разве что в суде пока не была, потому что нет на это времени. А так – ежедневные звонки в горздрав, в поликлинику по месту жительства, многочисленные письменные жалобы.

В семье Смирновых трое детей. Старшему сыну – восемь, младшей дочери – только годик, среднему Вите – семь лет. Лекарства, которых так добивается Вера, как раз и предназначены для него. Болеть малыш начал практически с рождения. Уже на седьмой день жизни проявились проблемы со здоровьем. Вот только диагностировать заболевание медики смогли лишь спустя два года.

– Мы постоянно ходили по больницам, нам ставили пневмонию, – говорит Вера Смирнова. – Ездили на консультации в Ташкент, Россию. У ребенка была кома, руки-ноги отказали. И только к двум годам Вите в Алматы поставили диагноз муковисцидоз. Потом я долго добивалась поездки в ­Москву, на лечение. Деньги на это пришлось собирать с помощью неравнодушных людей.

Муковисцидоз – одно из самых коварных генетических заболеваний, которое определить внут­риутробно невозможно. Оно проявляется у детей, родители которых совершенно здоровы, вследствие мутации генов. При этой болезни проблемы возникают практически в каждом органе, но основные симптомы приходятся на дыхательную и пищеварительную системы. Степень их поражения в организме и определяет тяжесть заболевания. Такие дети обречены на пожизненный прием лекарств, позволяющих лишь облегчить их состояние.

Генетические заболевания не лечатся. Для некоторых из них существует некая терапия, которая позволяет поддерживать жизнь при регулярном приеме определенных препаратов. Маленький Витя уже привык к тому, что ежедневно надо принимать ферменты, муколитики, гепапротекторы, проходить курс внутривенной антибактериальной терапии дорогостоящими антибиотиками.

По возвращении из Москвы после проведенного там лечения практически сразу встал вопрос, чем лечить ребенка, где брать лекарства, которые стоят очень больших денег. Для семьи, в которой растет ребенок-инвалид, а значит, работает только один родитель, самостоятельно купить их невозможно. Осознав это, Вера собрала сообщество таких же мам, как она сама, чтобы вместе добиваться решения вопроса о своевременной поставке лекарств.

– Вот этот препарат «Пульмозин» первый раз в нынешнем году я получила только в минувший четверг, 21 января. – Вера Смирнова показывает бесценные упаковки лекарства. – В декабре мне дали одну коробку на январь, и все, хотя Вите полагается 10 коробок в месяц! Нам нужно постоянно делать ингаляцию, без которой состояние сына резко ухудшается. Этот препарат разжижает мокроту, которая постоянно собирается в легких. Все это время я ежедневно звонила заместителю главного врача поликлиники по месту жительства, неизменно слыша в ответ, что лекарства нет, что закуп делает «СК-Фармация», что ждут его отгрузки, что надо еще подождать. Как ждать, глядя на муки ребенка?!

Пять лет назад Вере Смирновой и ее единомышленникам удалось добиться, чтобы Шымкентский городской маслихат принял решение о выделении из бюджета средств на покупку лекарств детям с орфанными заболеваниями. Речь идет о препаратах, которые не закупаются централизованно через «СК-Фармация». Казалось бы, наличие такого документа должно снять все вопросы по своевременному закупу и выделению детям всех необходимых лекарств. Но родители детей с диагнозом муковисцидоз, а таких в городе сейчас 22 ребенка, впрочем, как и страдающих другими орфанными заболеваниями, вынуждены из года в год буквально выбивать лекарственные препараты, тратя время и нервы на походы по инстанциям. Но порой и это не помогает.

К примеру, препарат «Брамитоб» включен в список лекарств, которые должны закупаться за счет средств местного бюджета. И какое-то время его действительно закупали. В прошлом году случился сбой. Вера Смирнова признается, что кое-как, подняв шум, родители детей с диагнозом муковисцидоз добились, чтобы осенью закупили необходимые лекарства. Им даже самим ­пришлось искать фармкомпанию, готовую поставить препарат, вес­ти с ее руководством переговоры, писать письма, по сути дела, взвалив на свои плечи работу управления здравоохранения. В результате Витя Смирнов получил две упаковки «Брамитоба» в жидком виде, хотя на год ему полагается шесть.

– Все, кому назначен этот препарат, имеют право получать его бесплатно, – утверждает Вера Смирнова. – Он есть в назначении врачей, присутствует в протоколе лечения таких болезней, проб­лем быть не должно, вроде бы. Но на все наши письма горздрав отвечает, что якобы у единого поставщика этого препарата в списке нет. Но в фармкомпании нам говорят обратное. Вот и продолжается эта бесконечная переписка. Если в горздраве снова не заказали «Брамитоб», то наши дети и в текущем году останутся без лекарств, хотя прерывать прием этого препарата категорически нельзя.

Родители уже выяснили, что «Брамитоб» сейчас есть в наличии у той самой фармацевтической компании, которая поставляла его в город в прошлом году. Вот только ясности о том, выделили ли на его закуп средства, включили ли в список или нет, у родителей детей с муковисцидозом нет.

«Ранее я отправляла в управление здравоохранения города Шымкента обращение, на что получила неадекватный и некомпетентный ответ, из которого следует, что препарат «Брамитоб Тобрамицин» нам не собираются закупать. Я все могу понять, но до нынешнего года наши дети его получали, а теперь что, нашим детям умереть??? Прошу ответить и помочь, прошу выделить финансирование и закупить препарат «Брамитоб ­Тобрамицин», поскольку он есть в решении маслихата от 2015 года. Нашим детям необходимо принимать лечение», – написала Вера Смирнова в своем официальном обращении к акиму Шымкента Мурату Айтенову.

Упаковка препарата «Брамитоб Тобрамицин» стоит порядка 1 миллиона тенге. Купить ее самостоятельно семья, конечно же, не может при всем желании. А их нужно шесть в год. И без того пособия, которые государство выплачивает ребенку с ­ограниченными возможностями и матери, ухаживающей за ним, целиком и полностью уходят на лекарства. Родители вынуждены самостоятельно закупать некоторые лекарства. К примеру, «Урсофальк».

В случае с Витей Смирновым это две капсулы в день. В месяц необходимо три упаковки «Урсофалька», за которые из скудного семейного бюджета приходится выкладывать 20 тыс. тенге. Несмотря на то, что удалось добиться включения этого препарата в список лекарственных средств, закупаемых за счет местного бюджета, три года подряд горздав закупает не оригинальный препарат, а дженерик.

– Мы пишем отказы от дженериков, покупаем сами, я не собираюсь экспериментировать на своем ребенке, – комментирует ситуацию Вера Смирнова. – Предлагаемый нам препарат не прошел клинические испытания на детях, больных муковисцидозом. А вдруг какая-то реакция, и усугубится состояние ребенка? Сейчас я официально пишу отказ от дженериков. Получается, что из бюджета города выделяют деньги на закуп лекарства, горздрав закупает неоригинальные препараты, от которых мы в итоге отказываемся потом. Где логика? Наш горздрав непробиваем в этом плане, хотя я на связи с руководителем горуправления здравоохранения. Он об этой проблеме знает. Вот официальным письмом еще раз напомнила о проблеме наших деток, но вопрос пока не решился.

– Проблема будет решена, – заверил меня руководитель городского управления здравоохранения Бахытжан Позилов. – Сейчас я на совещании, потом перезвоню...

Обещанного звонка так и не последовало. Возможно, сразу же после совещания Бахытжан Жолдасбекович принялся за ­решение всех проблемных ­вопросов детей, у которых диагностированы орфанные заболевания. Кроме лекарств, они нуждаются в расходных материалах. А еще время от времени необходимо менять аппараты и оборудование, к ­примеру, ингалятор. Не ­проработана и программа реабилитации таких детей. ­Предусмотрен только санаторий, и то при условии, что родители за себя заплатят половину ­стоимости путевки, что само по себе нереально. Нет в нашей стране также ни одного специализированного центра или отделения для больных муковисцидозом.

Не лучше и ситуация с поддерж­кой детей, страдающих другими орфанными заболеваниями. Например, 15-летнему Никите Конько чуть ли не единственному на весь город поставили редкий диагноз – синдром Драве. Эпилепсия стоит первым противопоказанием в любых реабилитационных центрах, таких детей никуда не пускают, хотя им точно так же нужны реабилитация и социализация. Таким детям не положены услуги дефектолога, логопеда, массажиста, им нельзя ЛФК. Только медикаментозная терапия в больнице. Но зачем она, если эффекта это не дает, а лекарства ребенок итак постоянно и непрерывно принимает, без этого – никак.

– Я с таким трудом добилась, чтобы в индивидуальный план реабилитации Никиты вписали социального работника на дому, – делится своими проблемами Елена Конько, мама Никиты. – Так вот, чтобы оформить эту услугу, надо заполнить медицинскую карту, пройдя почти два десятка врачей, сдать анализы, вплоть до венерических заболеваний, затем получить заключение педагогической медико-психологической комиссии. И это для ребенка, который почти два года не выходит из дома. Абсурд, да и только. Мы не ложимся в стационар, не едем в санаторий, зачем все это? Получается, что врачи рекомендуют, МСЭК поддерживает, и тут вдруг такая подножка со стороны Министерства труда и соцзащиты. Вместо того, чтобы наши дети получали медицинские услуги на дому, учитывая их состояние, нам, наоборот, устраивают марафон по всему городу для сбора никому не нужных подписей.

В календаре последний день зимы значится как Международный день редких заболеваний. Специалисты говорят, что около 80% орфанных болезней – генетические. Впрочем, для родителей, чьим детям волею судьбы поставлен такой диагноз, не суть важно, по какой причине у ребенка данное заболевание. Они находят в себе силы растить своего особенного ребенка, перекраивая свою жизнь под его нужды и потребности. И ждут от государства помощи в тех воп­росах, которые самостоятельно решить им не по силам.