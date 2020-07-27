Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые за 9 лет

Экономика
Фото: tass.ru
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $1912 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 03:03 мск (06:03 по времени Нур-Султана), сообщает Tass.ru.

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года, отмечает агентство.

Ранее Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на запрос депутатов Сената о развитии ювелирной отрасли в Казахстане. По его данным, с 2011 по 2019 годы объем производства необработанного золота увеличился в 2,8 раза и достиг 103 тонны. Производство аффинированного золота выросло в 3,4 раза и составило 57,6 тонны.

Увеличению производства золота способствовала реализация крупных проектов, таких как освоение месторождений "Бозшаколь" и "Актогай" (Kazminerals), модернизация Акбакайской золотоизвлекательной фабрики и запуск проекта "Пустынное" (АО "АК Алтыналмас"), добыча на Бакырчикском месторождении (Polymetal) и запуск нового аффинажного завода ТОО "Тау-Кен Алтын" в Нур-Султане с производительной мощностью 25 тонн золота и 50 тонн серебра в год.

Касательно ювелирной промышленности за 2017 год в Казахстане произведено ювелирных изделий на сумму 685 898 тыс. тенге, за 2018 год – 727 117 тыс. тенге, за 2019 год – 742 538 тыс. тенге.

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