Цена Свежий выпуск 697 Валентина ФИРОНОВА

– Пофигизм нынче в моде, – отшутился он в ответ на недоуменный вопрос.

Пожалуй, да! На чувства, как и на одежду, тоже есть мода. Например, на гордыню, корысть и безразличие. А вот, скажем, стыд, скромность, благородство и сострадание отправлены на свалку. Вместе, увы, и с любовью.

В отличие от английского языка, где слово «любовь» употребляется преимущественно для определения отношений между мужчиной и женщиной, в нашей речи эта лексическая единица использует­ся практически в любой ситуации. Мы любим родину, родителей, детей, работу, море, мороженое, пиво, праздники... А между тем, как свидетельствуют социологи, лишь 10% браков заключаются по любви. Еще 40% – «по залету», 20% – из корыстных побуждений, остальные – либо потому, что «так принято», либо вовсе от скуки. Другой опрос, проведенный среди молодых людей в возрасте 18–25 лет, принес совсем грустные результаты. Почти 80% девушек и юношей при общении с представителями противоположного пола не употребляют слово «любовь», заменяя выражением «ты мне нравишься».

Но это, что называется, любовь классическая. А бывает еще любовь к знаниям, которая во все времена считалась достойной всякого уважающего себя человека. Но отнюдь не редкость, когда образование для части юных сограждан становится лишь обузой или обязаловкой, не приносящей ни удовольствия, ни доходов. Да и в вузы нередко поступают не для того, чтобы обрести любимую профессию, а исключительно для того, чтобы быть не хуже других. А получив диплом, навсегда забывают, чему их учили в альма-матер. Есть данные, что 65% выпускников работают не по специальности.

Похоже, любовь выпадает и из отношений с культурой. Нас теперь вполне устраивают одноразовые, ни к чему не обязывающие встречи с прекрасным. Зачем тратить свои эмоции на серьезные фильмы, книги и музыку? Зачем себя терзать переживаниями, всматриваясь в экран, внимая звукам органа или листая книжные страницы? Лучше поржать над шутками в стиле «Комеди клаб».

Исчезает и любовь к работе. «Да и откуда ей взяться? – Философски заметил юноша, променявший диплом на барную стойку, – если большинство «трудяг» ходят на службу не удовольствия ради, а лишь зарплаты для? Типичный рабочий день сотрудника офиса, а это сегодня самый распространенный вид деятельности, состоит из мониторинга социальных сетей, бесконечных перекуров-перекусов и обсуждения с коллегами планов на ближайшие выходные. Радость в глазах у такого работничка появляется только в момент получения эсэмэски о поступлении зарплаты».

С этим не поспоришь. Иногда и впрямь создается впечатление, что немалая часть наших проблем в общест­венной жизни произрастает именно из-за этой нелюбви к своему делу. Безразличие и равнодушие к результатам собственного труда – и есть причина того, что рушатся мосты, падают самолеты, сходят с путей поезда …



