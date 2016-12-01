​Ценен вклад каждого

О роли Президента в становлении Казахстана напомнил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, подчеркнув, что по прошествии 25 лет мы видим, какой ценой дались нынешние преобразования и насколько верными были принятые в то время решения.

– В момент развала Сою­за, когда были прерваны экономические, культурные и гуманитарные связи, мы не знали, что будет с нами. В бывших союзных республиках вспыхивали конфликты, перераставшие в войны. Но казахстанцы, сплотившись вокруг своего Президента, смогли преодолеть те страшные времена. По инициативе Елбасы мы отказались от ядерного оружия, выстроили действенную модель межэтнического согласия, построи­ли экономическую базу и состоялись как социально ответственное государство, – отметил Н. Ногаев.

В ходе собрания был также отмечен вклад атыраусцев в развитие страны, в том числе нефтяников, машинострои­телей, животноводов и полеводов, врачей, учителей, социальных работников и дея­телей культуры. Представителям каждой из этих сфер деятельности вручили почетные грамоты в честь праздника. В этот же день был устроен концерт с учас­тием звезд казахстанской эстрады.