Такой модели нет нигде в мире. Конечно, нынешняя сессия – это событие для нас очень ожидаемое, дающее возможность встретиться с татарами из других городов нашей страны, поделиться опытом. Мы всегда поддерживаем тесную связь с другими регионами и городами, ведь у нас в республике огромная ассоциация татар и башкир. Мы горды тем, что наш национальный праздник Сабантуй выведен на республиканский уровень. Он отмечается всеми городами, всеми областями. Часто на наши сабантуи приезжает президент Татарстана. Я не знаю, в какой еще стране национальный праздник небольшого народа отмечается на столь высоком уровне. О воскресных школах, которые действуют в Мангыстауской области, можно говорить много. Мы спокойно изучаем свой язык, свои традиции, нам выделяют государственные деньги, у нас есть учебники, классы, преподаватели. Мы ценим мир и спокойствие, которые есть у нас, у наших детей и будут, я уверена, у наших внуков.

Зульфия БЕРНЕЕВА, председатель татарского этнокультурного объединения «Булгар» Мангыстауской области