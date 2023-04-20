Цените время!

Свежий выпуск
1
Арлан Айянов

В Астане собрались студенты со всех уголков страны, чтобы обсудить насущные проблемы и задать вопросы первым руководителям министерств.

В стенах Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева проходит ХІХ республиканский студенческий слет Meta MEET, организованный Альянсом студентов Казахстана при информационной поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В жизни студенческой молодежи это одно из главных мероприятий года, где они могут поделиться друг с другом опытом, навыками и знаниями.

Учащиеся вузов получили также возможность задать свои вопросы депутатам Парламента, первым руководителям министерств науки и высшего образования, информации и общественного развития, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, общественным деятелям.

– Время – самая ценная вещь в мире. Сейчас вы все студенты – так пользуйтесь этим моментом, – обратился к участникам руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата города Астаны Кайрат Камбаров. – К сожалению, у молодежи сложился стереотип, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно иметь связи, фамилию. Но это время прошло. Теперь все зависит от вас самих, все в ваших руках. Пришло время молодых, которые знают три-четыре языка, изобретательны, талантливы, у которых горят глаза. Это требования современности. Поэтому правильно расходуйте время.

Всего в мероприятии примут участие около 1 000 молодых людей из всех регионов Казахстана, более ста вузов и свыше 700 колледжей.

Популярное

Все
В Кызылорде у злостных алиментщиков забирают дома, квартиры, автомобили в пользу детей
Доллар теряет позиции
Китай стремится на Луну
Совсем не мелочи!
Договариваться придется
Белые начинают и выигрывают
В поиске стратегий
Бесқонақ непредсказуем
Смертельный «арктур»
Мамы могут все
Хорошая возможность
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Рыбакина укрепила преимущество Казахстана в матче с Польшей
Сбитая автобусом девушка в Шымкенте идет на поправку
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

Мамы могут все
В поиске стратегий
Итоги детского конкурса «Шаттық-2023» подвели в Астане
Проблемы имеют значение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]