Цените время!

В стенах Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева проходит ХІХ республиканский студенческий слет Meta MEET, организованный Альянсом студентов Казахстана при информационной поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В жизни студенческой молодежи это одно из главных мероприятий года, где они могут поделиться друг с другом опытом, навыками и знаниями.

Учащиеся вузов получили также возможность задать свои вопросы депутатам Парламента, первым руководителям министерств науки и высшего образования, информации и общественного развития, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, общественным деятелям.

– Время – самая ценная вещь в мире. Сейчас вы все студенты – так пользуйтесь этим моментом, – обратился к участникам руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата города Астаны Кайрат Камбаров. – К сожалению, у молодежи сложился стереотип, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно иметь связи, фамилию. Но это время прошло. Теперь все зависит от вас самих, все в ваших руках. Пришло время молодых, которые знают три-четыре языка, изобретательны, талантливы, у которых горят глаза. Это требования современности. Поэтому правильно расходуйте время.

Всего в мероприятии примут участие около 1 000 молодых людей из всех регионов Казахстана, более ста вузов и свыше 700 колледжей.